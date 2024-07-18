“منظمة العفو الدولية” تطالب إسرائيل بالكف عن احتجاز فلسطينيي قطاع غزة بمعزل عن العالم لأجل غير مسمى وبدون تهم أو محاكمة

لندن: طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بإلغاء قانون “المقاتلين غير الشرعيين” على الفور، والإفراج عن المدنيين الفلسطينيين الذين تحتجزهم بصورة تعسفية.

جاء ذلك على لسان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارفي بيان نشرته المنظمة الخميس على حسابها الإلكتروني.

وقالت كالامار: “وثقنا حالات تثبت استخدام إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين لاعتقال مدنيين فلسطينيين من غزة بالجملة وبصورة تعسفية وزجهم بالسجون لفترات طويلة”.

وأكدت أنه يتوجب على إسرائيل “إلغاء قانون “المقاتلين غير الشرعيين” على الفور، والإفراج عمن تحتجزهم بصورة تعسفية من المدنيين الفلسطينيين.

كما طالبت المنظمة إسرائيل بالكف عن “احتجاز فلسطينيي قطاع غزة بمعزل عن العالم لأجل غير مسمى، وبدون تهم أو محاكمة، بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

(الأناضول)