“منظمة العفو الدولية” تطالب إسرائيل بالكف عن احتجاز فلسطينيي قطاع غزة بمعزل عن العالم لأجل غير مسمى وبدون تهم أو محاكمة

لندن: طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بإلغاء قانون “المقاتلين غير الشرعيين” على الفور، والإفراج عن المدنيين الفلسطينيين الذين تحتجزهم بصورة تعسفية.
جاء ذلك على لسان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارفي بيان نشرته المنظمة الخميس على حسابها الإلكتروني.
وقالت كالامار: “وثقنا حالات تثبت استخدام إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين لاعتقال مدنيين فلسطينيين من غزة بالجملة وبصورة تعسفية وزجهم بالسجون لفترات طويلة”.
وأكدت أنه يتوجب على إسرائيل “إلغاء قانون “المقاتلين غير الشرعيين” على الفور، والإفراج عمن تحتجزهم بصورة تعسفية من المدنيين الفلسطينيين.
كما طالبت المنظمة إسرائيل بالكف عن “احتجاز فلسطينيي قطاع غزة بمعزل عن العالم لأجل غير مسمى، وبدون تهم أو محاكمة، بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
(الأناضول)
هه لا حياة لمن تنادي يا منظمة العفو الدولية فالغول الأمريكي الصهيوني النازي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒
إسرائيل تغولت وأصبحت فوق كل القوانين الدولية
ما قام على باطل, فهو باطل!!!! أقول للأمينة ألعامة لمنظمة ألعفو ألدولية أنييس كالامار: إسرائيل قامت على باطل منذ أليوم ألأول لقيامها. قبل حوالى 20 سنة، قرأت للكاتب إبراهيم إسامة ألعرب، مقالا تحت عنوان “موقف ألقانون ألدولى من ألقدس، قال فيه: فى 29 أكتوبر عام 1947 أصدرت ألجمعية ألعامة للأمم ألمتحدة، قرار تقسيم فلسطين تحت رقم 181 دعا إلى إقامة دولتين عربية وأخرى يهودية على أرض فلسطين. منح قرار ألتقسيم 56% من مساحة فلسطين لليهود. فى. فى 15 أيار 1948 أعلن بن غوريون قيام دولة إسرائيل على ألجزء ألمخصص لها من أرض فلسطين وألحق به26% من ألمساحة ألمخصصة للدولة ألعربية!!! أصبحت إسرائيل تضم 78% من مساحة فلسطين ألتاريخية ألبالغة نحو 27 ألف كيلو متر مربع. بقى لفلسطين 22% من فلسطين تحت ألحكم ألأردنى (ألضفة ألغربية) وقطاع غزو تحت ألحكم ألمصرى!!! رغم إعلان ألقدس وحدة سياسية خاصة تحت وصاية ألأمم ألمتحدة، إلا أن إسرائيل أعلنت ألقدس عاصمة أبدية لها!! وهكذا كان ولا زال ألوضع على حاله حتى يومنا ألحاضر!!! صدر قرار أممى تحت رقم 252 عن مجلس ألأمن عام 1968 شجب قرار إسرائيل بضم ألقدس!!! منذ قيامها إسرائيل ، لا أذكر أنها إنصاعت لأى قرار دولى يصدر عن مجلس ألأمن إلا إذا كان ألقرار فى صالحها! توتا توتا فرغت ألحدوته!!!