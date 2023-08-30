منظمة العفو تدعو للكشف عن مصير المفقودين في 4 دول عربية

بيروت: شددت منظمة العفو الدولية الأربعاء على ضرورة الكشف عن مصير المفقودين في أربع دول عربية لطالما شهدت نزاعات وأزمات لمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسراً.

وخلال فعالية في بيروت حضرها أفراد عائلات مفقودين من كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن، قالت نائبة المديرة الإقليمية في منظمة العفو آية مجذوب، إن “هذه الدول في الشرق الأوسط لديها عدد كبير جداً من المفقودين والمختفين، وهي دول فشلت حكوماتها المتعاقبة في اتخاذ أي إجراء يضمن حقوق العائلات”.

وفي غياب أي إجراءات حكومية فاعلة، بادر أهالي المفقودين في الدول الأربع لإنشاء تحالفات تساعدهم على رفع الصوت عالياً.

ويُعد العراق “أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم” جراء أزمات متتالية تهزه منذ عقود، وفق منظمة العفو. وقدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن بين 250 ألفاً ومليون شخص اختفوا منذ 1968 في العراق، الذي تنتشر فيه المقابر الجماعية.

وقالت الناشطة العراقية في ملف المفقودين وداد شماري، وابنها مفقود منذ 2006 “كنت متظاهرة واحدة حتى التقيت بكثر مثلي يشاركون معانتي”.

ومن سوريا، التي تشهد نزاعا داميا منذ 2011 إثر اندلاع احتجاجات ضد النظام، انتقدت المعتقلة السابقة فدوى محمود المجتمع الدولي “لعدم جديته” في ملاحقة قضايا المفقودين.

وقالت “كانت لدينا أحلام كبيرة في 2011، لكننا دفعنا ثمناً باهظاً”. وأضافت “أولادنا ليسوا للسجون وليسوا للمعتقلات”.

واعتقلت سلطات النظام السوري في 2012 زوج فدوى المعارض عبد العزيز الخير وابنها ماهر طحان، ولم تسمع عنهما خبراً منذ ذلك الحين ويعتبران مخفيين قسرياً.

ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين لدى أطراف النزاع كافة، وخصوصاً في سجون ومعتقلات النظام السوري، مجهولاً.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي قرار إنشاء مؤسسة دولية للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، لكن كثر لا يعولون عليها.

ومن اليمن، قالت الناشطة في “رابطة أمهات المختطفين” نجلاء فاضل “اتخذنا على أنفسنا عهداً أن نناضل حتى خروج آخر مختطف” برغم تعرض أعضاء الرابطة “للتهديدات والضرب” خلال تظاهرات للمطالبة بمعرفة مصير أحبائهم.

وأوضحت خلال المؤتمر أن الرابطة التي تأسست في 2016 تعاني من تدني الوعي الحقوقي والقانوني، ما يحول دون تبليغ الأهالي عن مفقوديهم، فضلاً عن انتشار ثقافة الإفلات من العقاب.

الصليب الأحمر يطالب بكشف مصير آلاف المفقودين في اليمن

وفي صنعاء، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، بكشف مصير آلاف المفقودين على خلفية النزاع في اليمن.

وأفاد بيان صادر عن دافني ماريت، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين الموافق 30 آب /أغسطس من كل عام، بأنه “يوجد حاليا الآلاف من المفقودين جرّاء النزاع في اليمن”.

وأضافت ماريت في البيان “في كل عام، يختفي العديد من الأشخاص، سواء كانوا من المقاتلين الذين فُقدوا أو قُتلوا نتيجة لمشاركتهم في القتال، أو من المدنيين الذين فقدوا أرواحهم جرّاء الأعمال القتالية ولم يُعثر على جثثهم أو يُتعرف عليها، أو من المحتجزين غير القادرين على الاتصال بعائلاتهم”.

وذكر البيان: “تتمثل الخطوة الأساسية في هذه العملية في إقرار أطراف النزاع بهذه المسألة وأسبابها”.

ولفت البيان إلى أن “الاعتراف بجميع فئات المفقودين دون تمييز، بغض النظر عن الظروف المحيطة باختفائهم، يعد خطوة أساسية نحو العثور على إجابات حول مصير ومكان الأشخاص الذين فقدوا في الفترات السابقة”.

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن استعدادها للعمل كوسيط محايد بين أطراف النزاع لتنظيم وتسهيل عودة الجثث المحتجزة حاليًا إلى عائلاتها، وفق البيان.

وأوضح البيان أن اللجنة الدولية” ستواصل تقديم الدعم لأطراف النزاع لبذل ما بوسعهم لمعالجة هذه القضية المعقدة وأسبابها، والعمل على منع حدوث مزيد من حالات الاختفاء، وتقديم الإجابات والدعم لعائلات الأشخاص المفقودين”.

ويشهد اليمن نزاعاً دامياً منذ أواخر 2014 بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء، وتفاقم منذ 2015 مع تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية.

ووثقت المنظمات الحقوقية 1547 مفقوداً ومخفياً في اليمن منذ 2015.

(وكالات)