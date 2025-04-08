منظمة العفو: عدد قياسي من عمليات الإعدام في العالم منذ 2015

لندن: بلغ عدد عمليات الإعدام المسجلة في العالم أعلى مستوياته منذ قرابة عقد، مع زيادة كبيرة خصوصا في إيران والعراق والسعودية، وفق ما أظهر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نُشر الثلاثاء.

وأحصت المنظمة الحقوقية التي تتخذ في لندن مقرا 1518 عملية إعدام في العام 2024 لكن “هذه الأرقام لم تشمل آلاف الأشخاص الذين يعتقد أنهم أعدموا في الصين التي بقيت تحتل المرتبة الأولى في تنفيذ عمليات الإعدام على مستوى العالم”.

وأفادت المنظمة في تقريرها بأنها “سجلت زيادة بنسبة 32% في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بتنفيذها عن العدد في عام 2023 مما يجعل العدد الإجمالي لعام 2024 أعلى رقم سنوي منذ عام 2015” الذي أحصيت خلاله 1634 عملية إعدام.

في المقابل، و”للعام الثاني على التوالي، سجّلت منظمة العفو الدولية عمليات إعدام في أقل عدد من البلدان” بلغ 15.

وعلى غرار الصين، لم تشمل الأرقام عمليات الإعدام في كوريا الشمالية وفيتنام اللتين “يُعتقد أنهما تواصلان تنفيذ عمليات الإعدام على نطاق واسع، ولكن توجد فيهما قيود على الوصول إلى المعلومات” بحسب التقرير.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار “لو أن السرية المحيطة بهذه العقوبة ما زالت تمنع إجراء إحصاءات في بعض البلدان التي نعتقد أنها مسؤولة عن آلاف عمليات الإعدام، من الواضح أن تلك الدول التي ما زالت تنفذ عقوبة الإعدام تشكل أقلية”.

(أ ف ب)