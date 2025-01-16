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منظمة: الكثير من الشباب في ألمانيا مهددون بالفقر

16 - يناير - 2025

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دوسلدورف: أظهر تحليل حديث أن واحدا من بين كل أربعة شباب في ألمانيا يعانون من الفقر أو معرضون لخطر الوقوع فيه.

وجاء في تحليل المنظمة الاتحادية للعمل الاجتماعي للشباب الكاثوليكي “مؤشر فقر الشباب في ألمانيا”، والذي نشر صباح اليوم الخميس في دوسلدورف، أنه في الفئة العمرية من 18 حتى 24 عاما بلغ معدل ما يسمى بخطر الفقر في عام 2023 نحو 25%، وبالنسبة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما بلغ نحو 21%.

ويشير معدل خطر الفقر إلى نسبة السكان الذين يتعين عليهم العيش بأقل من 60% من متوسط الدخل. وفي عام 2023 بلغ هذا الحد بالنسبة للشخص الواحد في ألمانيا بعد الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي 1310 يورو شهريا. وعلى مستوى ألمانيا، كان هناك ما يقرب من 12 مليون شخص معرضين لخطر الفقر في عام 2023.

وأكدت المنظمة أن الفقر يرتبط بمخاوف كثيرة لدى الأطفال والشباب. وبحسب التحليل، فإن 54% من الشباب يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع الإيجارات. وفي عام 2023 كان نحو نصف المتدربين وحوالي ثلثي الطلاب في ألمانيا “مثقلون بتكاليف السكن”. وهذا يعني أنهم اضطروا إلى إنفاق أكثر من 40% من دخلهم على السكن. ووفقا للبيانات، كان 40% من جميع المشردين المقيمين في المؤسسات في عام 2024 أصغر من 25 عاما.

استندت المنظمة في تحليلها إلى بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي ودراسات مختلفة.

(د ب أ)

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  1. يقول مغترب:
    يناير 16, 2025 الساعة 1:48 م

    زمن الرفاهية ولى بلا رجعة على ما يبدو 🤔

    رد

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