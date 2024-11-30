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منظمة “المطبخ المركزي العالمي” تعلق عملياتها بغزة بعد قتل إسرائيل 3 من موظفيها- (فيديو)

30 - نوفمبر - 2024

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غزة: أعلنت منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، السبت، تعليق أنشطتها الإغاثية في قطاع غزة، بعد غارة جوية إسرائيلية أدت إلى استشهاد 3 من موظفيها.

وفي وقت سابق اليوم أفاد مصدر طبي، باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم 3 من موظفي “المطبخ المركزي العالمي”، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة على شارع صلاح الدين شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضح شهود عيان أن الغارة تسبب بأضرار كبيرة في المركبة والمنطقة المحيطة، واستشهاد 3 أشخاص كانوا بداخلها، واثنين من المواطنين المارين بجوارها.

وفي أول تعليق لها على ذلك، قالت منظمة “المطبخ المركزي العالمي” في بيان: “ببالغ الحزن نعلن أن مركبة تقل زملاء من منظمتنا تعرضت لضربة جوية إسرائيلية في غزة”.

وأضافت: “قلوبنا ومشاعرنا مع زملائنا وأسرهم في هذا الوقت العصيب الذي يفوق حدود التصور”.

وردا على مزاعم للجيش الإسرائيلي بأن أحد الأشخاص الذين كانوا في المركبة التي استهدفها تورط في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكدت المنظمة في بيانها أنه “ليس لديها علم بأي صلة مزعومة” بين موظفيها الذين كانوا في المركبة والهجوم المذكور.

واستطردت: “في ضوء هذا الحادث المأساوي، نعلن تعليق عملياتنا في غزة مؤقتا”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 30, 2024 الساعة 6:27 م

    عصابة تل أبيب يا حبيب تمعن في تقتيل الفلسطينيين في غزة العزة و الضفة الغربية يا عينيا بلا حسيب أو رقيب لأنها مدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸🤕☝️🚀🐒🔥

    رد

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