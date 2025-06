منظمة “المطبخ المركزي العالمي” تعلق عملياتها بغزة بعد قتل إسرائيل 3 من موظفيها- (فيديو)

غزة: أعلنت منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، السبت، تعليق أنشطتها الإغاثية في قطاع غزة، بعد غارة جوية إسرائيلية أدت إلى استشهاد 3 من موظفيها.

وفي وقت سابق اليوم أفاد مصدر طبي، باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم 3 من موظفي “المطبخ المركزي العالمي”، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة على شارع صلاح الدين شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضح شهود عيان أن الغارة تسبب بأضرار كبيرة في المركبة والمنطقة المحيطة، واستشهاد 3 أشخاص كانوا بداخلها، واثنين من المواطنين المارين بجوارها.

The vehicle of the world central kitchen which was bombed by the occupation forces in Khan Younis, southern Gaza Strip. Five were killed including the employees of the organization. pic.twitter.com/YHuDsxhrEy

وفي أول تعليق لها على ذلك، قالت منظمة “المطبخ المركزي العالمي” في بيان: “ببالغ الحزن نعلن أن مركبة تقل زملاء من منظمتنا تعرضت لضربة جوية إسرائيلية في غزة”.

وأضافت: “قلوبنا ومشاعرنا مع زملائنا وأسرهم في هذا الوقت العصيب الذي يفوق حدود التصور”.

وردا على مزاعم للجيش الإسرائيلي بأن أحد الأشخاص الذين كانوا في المركبة التي استهدفها تورط في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكدت المنظمة في بيانها أنه “ليس لديها علم بأي صلة مزعومة” بين موظفيها الذين كانوا في المركبة والهجوم المذكور.

واستطردت: “في ضوء هذا الحادث المأساوي، نعلن تعليق عملياتنا في غزة مؤقتا”.

We are heartbroken to share that a vehicle carrying World Central Kitchen colleagues was hit by an Israeli airstrike in Gaza.

At this time, we are working with incomplete information and are urgently seeking more details.

World Central Kitchen had no knowledge that any… pic.twitter.com/7fPLZ8z9Vy

— World Central Kitchen (@WCKitchen) November 30, 2024