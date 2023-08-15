منظمة الهجرة الدولية: 27845 مهاجرا فقدوا في البحر المتوسط منذ 2014

تونس: أحصى برنامج “مهاجرون مفقودون” التابع لمنظمة الهجرة الدولية 27 ألفا و845 مفقودا في البحر الأبيض المتوسط في موجات الهجرة غير الشرعية منذ العام 2014 .

ووفق بيانات المنظمة، يعتبر 22 ألفا و96 مهاجرا مفقودين في المنطقة الوسطى للبحر المتوسط، حيث يصل المهاجرون على متن قوارب انطلاقا من سواحل تونس وليبيا بالخصوص نحو وجهتهم الأولى إلى الجزر الإيطالية. وهناك أيضا 3452 مهاجرا فقدوا في المنطقة الغربية للمتوسط مقابل 2297 في المنطقة الشرقية.

ويجمع البرنامج بياناته من السلطات الرسمية وخفر السواحل لدول حوض المتوسط والمنظمات غير الحكومية والفرق العاملة مع المنظمة الدولية للهجرة على الأرض.

وتقول المنظمة إن خلف “كل مهاجر مفقود عائلة تنتظر معلومات بشأنه وأن آثار موته أو فقدانه على العائلة في وطنها عميقة ومعقدة”. وتضيف المنظمة “يتعين التوصل بشكل عاجل إلى حلول للاستجابة إلى الاحتياجات العديدة لهذه العائلات”.

وتصنف المنظمة الدولية للهجرة البحر الأبيض المتوسط بالطريق الأخطر على الإطلاق على حياة المهاجرين، حيث أحصت 2096 ضحية ومفقودا في هذه المنطقة خلال هذا العام وحده، وفق آخر تحديث لها.

وشهد عام 2016 العدد الأعلى للمهاجرين المفقودين في البحر المتوسط بخمسة آلاف و136 شخصا.

(د ب أ)