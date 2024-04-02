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منظمة الهجرة: 21 قتيلا في هجوم للدعم السريع شرقي السودان

2 - أبريل - 2024

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قالت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، إن قوات الدعم السريع شنت هجوما على مواقع مختلفة بولاية سنار جنوب شرقي السودان، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 25 آخرين.

وأفادت المنظمة في بيان بأن قوات الدعم السريع “شنت هجوما على مواقع مختلفة بولاية سنار يومي الجمعة والسبت الماضيين”.

وأوضحت أن “الهجمات بولاية سنار وأعمال العنف التي رافقتها أسفرت عن مقتل 21 شخصا وإصابة 25 آخرين”، بحسب المصدر ذاته.

ووفقا للمنظمة، نتج عن الهجمات حركة نزوح واسعة النطاق في أنحاء عدة بولاية سنار، دون تقديم إحصائية واضحة لعدد النازحين على خلفية هذه الهجمات.

وسبق أن شهدت قرى سنار خلال الأيام الماضية هجمات متفرقة من قوات الدعم السريع، وهي المتاخمة لولاية الجزيرة من الناحية الجنوبية.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2023، تسيطر قوات “الدعم السريع” على عدة مدن في ولاية الجزيرة بينها “ود مدني”.

والجمعة، اتهمت وزارة الخارجية السودانية، قوات الدعم السريع بمهاجمة 28 قرية وقتل 43 مدنيا خلال الأسبوعين الماضيين بولاية الجزيرة وسط البلاد.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

(الأناضول)

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