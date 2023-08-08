السودان.. معارك واسعة في الخرطوم تتسبب بحركة نزوح ومنظمة تحذر من تفشي الأمراض بسبب تحلّل الجثث

القاهرة: حذّرت منظمة إغاثة الثلاثاء من خطر تفشّي الأمراض نتيجة تحلّل جثث القتلى في شوارع الخرطوم التي مزّقتها حربٌ بين الجيش وقوات الدعم السريع مستمرة منذ أربعة أشهر.

وأفاد بيان صادر عن منظمة “أنقذوا الأطفال” (سايف ذي تشيلدرن) التي يقع مقرّها في لندن، أن “آلاف الجثث تتحلّل في شوارع الخرطوم”، مشيرة إلى عدم سعة المشارح لحفظ الجثث من ناحية، وتأثير انقطاع الكهرباء المستمر على نظم التبريد.

وحذّرت من أن ذلك قد “يعرّض العائلات والأطفال لخطر متزايد من الأمراض”.

ونقلت المنظمة عن نقابة الأطباء السودانية قولها “لم يتبق أي طاقم طبي في المشارح، تاركين الجثث مكشوفة على حالتها”.

وأكد البيان أن هذا “المزيج المرعب من أعداد الجثث المتزايدة ونقص المياه الحاد وتعطّل خدمات النظافة والصرف الصحي… يثير مخاوف من تفشي وباء الكوليرا في المدينة”.

وقال مدير صحة وتغذية الأطفال في المنظمة بشير كمال الدين حميد، بحسب البيان، “عدم القدرة على دفن الموتى بكرامة هي معاناة أخرى للعائلات.. وإلى جانب الأسى والألم.. نحن نشهد أزمة صحية في طور التكوين”.

ودعت المنظمة في بيانها أطراف النزاع “إلى الموافقة على وقف الأعمال العدائية بشكل فوري وحل الأزمة سلميا”.

وسبق لمنظمات إغاثة دولية أن حذّرت من أن موسم الأمطار في السودان الذي بدأ في حزيران/يونيو يمكن أن يتسبّب في انتشار أوبئة مثل الحصبة والكوليرا، خصوصا في ظل توقّف أنشطة التلقيح ضد الأمراض وخروج 0 % من المرافق الطبية في البلاد خارج الخدمة.

السودان.. معارك واسعة في الخرطوم تتسبب بحركة نزوح

وتشهد مدن العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، معارك على نطاق واسع بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى نزوح مواطنين من منازلهم.

وأبلغ شهود عيان، أن أحياء مايو والأزهري والسلمة وجبرة والصحافة جنوب الخرطوم، شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع ما أدى إلى سقوط قذائف على منازل المواطنين.

كما شهدت مدينة بحري شمال الخرطوم، اشتباكات عنيفة خاصة في أحياء كافوري والكدرو والحلفايا وشمبات، ما أدى إلى تضرر منازل مدنيين إثر قصف عشوائي، وفق الشهود.

وطبقا للشهود، فإن منطقة بحري شهدت تحليقا مكثفا للطيران الحربي والقصف المدفعي، ما أدى لتصاعد ألسنة اللهب والدخان.

وأفاد الشهود بأن أحياء في أم درمان القديمة غرب العاصمة شهدت صباح الثلاثاء، اشتباكات شديدة أجبرت مجموعات من السكان على النزوح إلى أماكن آمنة.

وتتواصل الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء في أحياء بيت المال وود نوباوي وحي العمدة والدباغة وود أرو وأبو روف والكبجاب والصهريج بأم درمان.

وقال مصطفى عبد الله أحد سكان أم درمان: “الآن الاشتباكات عنيفة جدا في أم درمان القديمة باستخدام كل أنواع الأسلحة”.

وذكر عبد الله أن لجان المقاومة (ناشطون) عملت على فتح مدارس “أبو بكر الصديق” و”رابعة العدوية” و”الاعتصام” و”الواحة” وعددا من المنازل شمال أم درمان لاستقبال المواطنين الفارين من أحياء أم درمان القديمة.

ومساء الاثنين، أطلقت “لجان مقاومة أبوروف” (ناشطون) نداء إلى سكان المناطق المجاورة لاستقبال النازحين من الحي إثر ما وصفته بـ”المواجهات المفتوحة” في أحياء أم درمان القديمة بين الجيش و”الدعم السريع”.

وأهابت في بيان بالسكان في المناطق المجاورة لأحياء أم درمان القديمة بـ”استضافة النازحين من مكان الاشتباكات”.

من جانبه، أفاد الجيش السوداني مساء الإثنين، بأنه يقوم بعمليات تمشيط في مناطق غرب أم درمان، ولم يصدر تعليق من “الدعم السريع” حول اشتباكات أم درمان التي أجبرت مواطنين على مغادرة منازلهم.

ويعدّ السودان من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع النزاع الحالي. ويستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة من دون جدوى بالوصول إلى مناطق القتال، ويقولون إنّ السلطات تمنع وصول المساعدات إلى الجمارك ولا تُصدر تأشيرات دخول لطواقم الإغاثة.

ومنذ 15 نيسان/أبريل، يستمر النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو وتتركز المعارك في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور في غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية.

وأسفرت الحرب عن مقتل 3900 شخص على الأقل، ودفعت أكثر من أربعة ملايين آخرين الى مغادرة منازلهم سواء إلى ولايات أخرى لم تطاولها أعمال العنف أو إلى خارج البلاد، بحسب أحدث إحصاءات الأمم المتحدة.

وأبرم طرفا النزاع أكثر من هدنة غالبا بوساطة من الولايات المتحدة والسعودية، لكنها لم تصمد.

(وكالات)