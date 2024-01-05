منظمة تونسية تتحدث عن اتهام الخطوط الجوية بـ”انتهاك القانون” في الجزائر- (فيديو)

تونس- “القدس العربي”:

كشفت منظمة تونسية، عن إدراج شركة الخطوط الجوية التونسية في “البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش” في الجزائر، وطالبت الشركة بتوضيح أسباب اتخاذ هذا الإجراء من قبل السلطات الجزائرية.

وتم تداول “فيديو مسرب” لرئيس الخطوط التونسية، خالد الشلي، يتحدث فيه عن الوضعية الصعبة التي تعيشها الشركة، ويطالب فيه الموظفين بالصبر لعدة أيام إلى حين “جلب مداخيل الشركة من الجزائر وليبيا”.

وأصدر مرصد رقابة (منظمة مدنية مختصة بمحاربة الفساد) بيانا أشار فيه إلى” اللَّغط الكبير الذي حصل في الخطوط التونسية في الأيام القليلة الماضية بسبب تأخر دفع الأجور والمنح، وتداول فيديو للرئيس المدير العام للشركة، يؤكد فيه أن السبب في التأخر يعود إلى تعطل جلب مداخيل الشركة في ليبيا والجزائر”.

وأكد المركز أنه “تقصى في الموضوع، وتبين لنا وجود قرار رسمي جزائري من طرف المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة الجزائرية، بوضع شركة الخطوط التونسية في البطاقة الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، وهو ما تسبب في عرقلة تحويل أموال الشركة مع دفع غرامات”.

وينص القانون الجزائري (المرسوم رقم 13-84) على إدراج “كل شخص طبيعي أو معنوي، ارتكب مخالفة خطيرة للتشريعات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية، ولم يقم بالإيداع القانوني لحسابات الشركة” ضمن البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.

وأكد مرصد رقابة أنه توجه الخميس بـ”طلب نفاذ إلى المعلومة إلى المدير العام (للخطوط التونسية) لمطالبته بالشفافية الكاملة بخصوص سبب القرار الجزائري بإدراج الشركة في تلك القائمة، والإجراءات التي تم اتخاذها لإخراج الشركة من القائمة المذكورة”.

وتساءل النائب السابق زياد الهاشمي عن سبب إدراج الخطوط التونسية ضمن “قائمة مرتكبي أعمال الغش في الجزائر”.

وأضاف في تصريح لقناة الزيتونة: “لماذا كل التكتم من طرف الدولة التونسية حول هذه الفضيحة؟ وماهي الكارثة التي قامت بها الخطوط الجوية التونسية حتى يتم إدراجها في قائمة مرتكبي المخالفات التدليسية؟”.

وحتى الآن، لم يتم إصدار بيان من الخطوط التونسية يتضمن “توضيحا” أو تعليقا على ما تم تداوله بشأن إدراجها ضمن قائمة منتهكي القانون في الجزائر.

وكان وزير النقل ربيع المجيدي أكد قبل أيام، أن الخطوط التونسية في طريقها إلى التعافي، نافيا ما تم تداوله حول بيع الشركة للقطاع الخاص أو المستثمرين الأجانب، لتسديد ديونها التي تبلغ حوالي 800 مليون دولار، وفق تصريحات سابقة للشلي.