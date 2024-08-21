منظمة تونسية: هيئة الانتخابات تحولت إلى وسيلة لإبقاء سعيد في الحكم

تونس- “القدس العربي”: اتهمت منظمة تونسية هيئة الانتخابات بالعمل على تمكين الرئيس قيس سعيد من البقاء في الحكم وقطع الطريق على منافسيه.

وقالت منظمة “أنا يقظ” المتخصصة بمراقبة الانتخابات وعمل السلطة التنفيذية، إنها تلقت “إعلاما من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات برفض طلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 متعلّلة بعدم احترام المنظّمة لواجب الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، دون بيانها بطريقة واضحة لأوجه عدم الحياد”.

وأكدت أنها راسلت الهيئة في ثلاث مناسبات بهدف “مدّها بالأسس التي قامت بالاستناد عليها لتقييمها بأنها غير محايدة لكن لم تتلقّ إلى حدّ اللحظة أي ردّ، وهو ما يبين أنّ هذا القرار هو قرار يفتقد لكلّ موضوعية، وعليه فقد قامت المنظّمة باستعمال حقّها في التقاضي لإلغاء قرار الهيئة في رفض طلب الاعتماد”.

واعتبرت المنظّمة أنّ رفض الهيئة لطلبها في الاعتماد “لم يكن مفاجئا في ظلّ تحول الهيئة إلى ذراع يخدم مصالح رئيس الجمهورية للفوز بولاية ثانية بأيسر الطرق. ومن الواضح والجلي أنّ الهيئة قد أصبحت تخشى كلّ من يقوم بمساءلتها أو بمساءلة رئيس الجمهورية، خاصّة أنّ قرار الرفض قد صدر بعد أيام قليلة من إعلان منظمة أنا يقظ عن نتائج سعيد ميتر: حصيلة 5 سنوات من الحكم حيث كانت هذه النتيجة سلبية”.

وأكدت أنها “لن تتوانى عن مساءلة أصحاب القرار ولا عن كشف الحقائق فيما تبقّى من المسار الانتخابي”.

كما طالبت الهيئة بنشر تقرير مراقبة الانتخابات الرئاسية 2019 الذي قالت إنه “يدين صراحة رئيس الجمهورية المنتهية ولايته قيس سعيد بعدد من المخالفات الانتخابية، فالحياد والشفافية يحتّمان عليها أن تصارح الشعب بالمخالفات الانتخابية التي قام بها كل المترشحين. ولنتذكّر أنّ التاريخ لن يرحم كلّ من خان العهد والأمانة وكلّ من حنث القسم”.