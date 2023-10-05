منظمة حقوقية: القبض على والدة الفتاة الإيرانية أرميتا كراوند

طهران: قالت منظمة هينجاو الكردية لحقوق الإنسان إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت اليوم الخميس والدة الفتاة أرميتا كراوند التي دخلت في غيبوبة بالمستشفى بعد مواجهة مع أفراد أمن في مترو طهران لعدم وضعها الحجاب.

ونفى القضاء الإيراني تقرير هينجاو الذي نشرته على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

وتنفي السلطات الإيرانية تقارير نشطاء حقوقيين بأن الفتاةأرميتا كراوند (16 عاما) أصيبت يوم الأحد في مواجهة مع أفراد من شرطة الأخلاق التي تراقب التزام النساء بارتداء الحجاب في البلاد.

وقالت منظمة هينجاو إن قوات الأمن اعتقلت شاهين أحمدي والدة كراوند اليوم الخميس قرب المستشفى الذي نقلت له ابنتها بعد الحادث.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن القضاء نفى حدوث أي اعتقالات. وقالت الوكالة إن أعداء مجهولين ينشرون شائعات حول “فقدان وعي” أرميتا كراوند لتحقيق مكاسب خاصة، دون أن تخوض في تفاصيل.

وتخشى جماعات حقوقية من أن تواجه كراوند المصير نفسه الذي واجهته مهسا أميني (22 عاما) التي أثارت وفاتها في غيبوبة في سبتمبر أيلول 2022، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت لأسابيع على مستوى البلاد، في أشد اضطرابات تشهدها إيران منذ سنوات، وأدت إلى حملة أمنية مشددة قُتل فيها بعض الأشخاص.

ودخل قانون جديد للحجاب حيز التنفيذ في إيران يفرض عقوبات جديدة على النساء اللائي لا يرتدينه في الأماكن العامة، ويتبع الرئيس إبراهيم رئيسي نهجا متشددا.

وعبّر مسؤولون عن حقوق الإنسان معيّنون من الأمم المتحدة الشهر الماضي عن قلقهم من القانون.

وقال ناشطان حقوقيان بارزان لرويترز أمس الأربعاء إن أرميتا دخلت في غيبوبة بعد ما قالوا إنها مواجهة مع أفراد أمن في مترو طهران لانتهاكها قانون الحجاب.

وقالت شركة تشغيل مترو طهران لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن لقطات كاميرات المراقبة لم تظهر أي أدلة على حدوث مشاحنات بين الركاب أو موظفي الشركة.

وأثار دخول أرميتا المستشفى غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي بين الإيرانيين الذين طالبوا بتقديم مقاطع مصورة كاملة لما حدث بما في ذلك ما جرى داخل عربة قطار الأنفاق.

وكتبت محامية حقوق الإنسان، جيسو نيا، رئيسة مجلس إدارة مركز توثيق حقوق الإنسان في إيران على موقع إكس تقول “ما زال لدينا فتاة جميلة أخرى في غيبوبة بسبب جريمة الحجاب السيئ… اسمها أرميتا كراوند. عمرها 16 عاما فقط”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية غير واضحة بشكل قاطع نشرتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أرميتا بدون حجاب برفقة صديقتين تتجهان نحو قطار الأنفاق. وبعد دخول عربة القطار شوهدت إحدى الفتيات تتراجع على الفور وتسقط على أرضية القطار قبل أن يقوم ركاب بسحب فتاة أخرى فاقدة للوعي من المقصورة.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة اللقطات.

وظهرت والدة الفتاة ووالدها في مقطع مصور بثته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية أمس الأربعاء وقالا إن ابنتهما أُصيبت بهبوط في ضغط الدم وفقدت توازنها واصطدم رأسها داخل عربة قطار الأنفاق.

وتقول جماعات حقوقية إن هذا التصريح تم الإدلاء به تحت ضغط.

وتفرض الحكومة الدينية في إيران قيودا على ملابس النساء منذ ثورة شعبية أطاحت بالشاه العلماني الذي كان مدعوما من الغرب عام 1979. وتُجبر النساء على تغطية شعرهن وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة.

وتواجه المخالفات توبيخا علنيا أو غرامات أو الاعتقال، لكن في الأشهر التي تلت اضطرابات العام الماضي، لا يزال من الممكن مشاهدة نساء دون حجاب على نطاق واسع في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع في أنحاء البلاد.

إدانة غربية

أثار الحادث إدانة من حكومات غربية.

وكتب نائب المبعوث الأمريكي الخاص لإيران أبرام بالي أمس الأربعاء على موقع إكس للتواصل الاجتماعي قائلا إن واشنطن تتابع عن كثب الأخبار المتعلقة بحالة أرميتا.

وقال بالي “نشعر بالصدمة والقلق من التقارير التي تفيد بأن ما يسمى شرطة الأخلاق الإيرانية اعتدت على أرميتا كراوند البالغة من العمر 16 عاما”.

وأضاف “نواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الشجاع والعمل مع العالم لمحاسبة النظام على انتهاكاته”.

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “مرة أخرى شابة في إيران تقف على شفا الموت. فقط لأنها ظهرت بشعرها في مترو الأنفاق”.

ورد ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس بانتقاد الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا بسبب تصريحاتها الأسبوع الماضي بشأن حقوق المرأة في إيران وقضية أرميتا.

وكتب كنعاني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس يقول “بدلا من التدخل بتصريحات منحازة والتعبير عن قلق غير صادق بشأن النساء والفتيات الإيرانيات، حري بكم أن تشعروا بالقلق إزاء العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى في الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا ومعالجة وضعهم”.

(رويترز)