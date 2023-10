منظمة حقوقية: شرطة الأخلاق الإيرانية تعتدي على طالبة وتفقدها الوعي بسبب ملابسها

طهران: نُقلت طالبة (16 عاماً) إلى المستشفى بعد حادث في مترو العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت منظمة “هينجاو”، التي تتخذ من النرويج مقراً لها، يوم الثلاثاء، أن “شرطة الأخلاق” في البلاد عرّضت أرميتا جاراواند “لاعتداء جسدي شديد” في عربة المترو. ويقال إن الحادث نجم عن انتهاك مزعوم لقواعد اللباس الإسلامي الصارمة.

وقالت هينجاو، في بيان، إن جاراواند في غيبوبة وتحت الحراسة في مستشفى عسكري.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، تم نقل الطالبة إلى المستشفى، يوم الأحد، بعد أن سقطت فاقدة للوعي في المترو.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الفتاة فقدت توازنها بسبب انخفاض ضغط الدم، واصطدم رأسها بحافة القطار، ثم حملها أصدقاؤها من عربة المترو واتصلوا بخدمات الطوارئ، وفقاً لتقارير رسمية.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية مقطع فيديو قصيراً من محطة المترو قالت إنه يظهر الحادث.

وأظهرت اللقطات مجموعة من النساء يرتدين الحجاب يدخلن عربة مترو، ويحملن شخصاً فاقداً للوعي بعد بضع ثوان.

وذكرت صحيفة “شرق” اليومية أن صحافية احتجزت مؤقتاً، وهي في طريقها إلى المستشفى. وكانت تريد الاستفسار عن صحة المراهقة المصابة.

وكتب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الموقف يذكرهم بقضية الفتاة الإيرانية الكردية مهسا أميني التي أثارت وفاتها في حجز للشرطة أسوأ احتجاجات في إيران منذ عقود في عام 2022.

(د ب أ)

Shocking footage from Iran reveals a young girl, seemingly unconscious, being dragged out of a metro by friends. Activists claim she's a student attacked for not wearing a hijab by Metro officials. While authorities deny it, undeniable parallels exist with Mahsa Jina Amini's… pic.twitter.com/9rJaEuTAmS

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 2, 2023