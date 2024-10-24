منظمة حقوقية فرنسية تطالب بإلغاء “مرسوم عزل” قضاة تونسيين

تونس- “القدس العربي”: طالبت منظمة “عدالة للجميع” السلطات التونسية بالامتثال لقرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإيقاف العمل بالمرسوم الرئاسي 35، الذي قالت إنه “يخالف مبادئ دولة القانون واستقلال القضاء”.‎

وكانت المحكمة الإفريقية دعت السلطات التونسية لإيقاف العمل بالمرسوم 35، الذي استخدمه الرئيس قيس سعيد لعزل 57 قاضيا.

وقالت المنظمة، في بيان الخميس: “بعد انقضاء أجل اسبوعين الممنوح (من قبل المحكمة الإفريقية) دون أن تحترم الدولة التونسية ما يوجبه عليها التزامها القانوني، نطالب السلطات التونسية باحترام التزاماتها الدستورية والدولية والامتثال لقرار المحكمة بوقف تنفيذ النصوص المخالفة لمبادئ دولة القانون واستقلال القضاء”.

كما انتقدت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، ما سمّته “الوضع الخطير الذي آل إليه القضاء التونسي، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي أدت إلى سيطرته الكاملة على صلاحيات مجلس القضاء العدلي، فضلا عن حل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء 57 قاضياً، وهو ما يمثل انتهاكا لمبدأ استقلال القضاء”.

كما أشارت إلى “تجاهل (وزارة العدالة) تنفيذ الأحكام القضائية على المستوى الوطني والصادرة عن المحكمة الإدارية لصالح 49 من هؤلاء القضاة، وتجميد نشاط المجلس المؤقت للقضاء العدلي عن طريق عدم تعويض الشغور في تركيبته منذ عام، ما أدى إلى شلّ المجلس الأعلى للقضاء ومنح وزارة العدل الفرصة للسيطرة المباشرة على المسارات المهنية للقضاة”.

وأكدت أن الوزارة “استغلت هذا الفراغ للقيام بنقلات وترقيات وتعيينات وتجريد من مناصب قضائية عبر مذكرات عمل صادرة عن وزيرة العدل، دون وجود إطار قانوني يسمح بذلك، وفق معايير الولاء وتوجيه التعليمات بعيدًا عن الشفافية والنزاهة؛ كما أظهرت التحقيقات أن هذه المذكرات تم تفعيلها بشكل مكثف طوال السنة القضائية 2023 – 2024 وحتى خلال العطلة الصيفية، مستهدفة القضاة الذين تعاملوا مع ملفات حساسة تخص نشطاء سياسيين وحقوقيين ومرشحين للانتخابات الرئاسية”.

ودعت المنظمة إلى “الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واحترام استقلالية القضاء هيكليًا وفرديًا”.

وتتهم المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيد بـ”وضع يده” على القضاء واستغلاله لتصفية خصومه السياسيين، وهو ما ينفيه سعيد، مؤكدا التزامه باستقلال المؤسسة القضائية.