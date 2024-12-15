منظمة حقوقية: قانون الإجراءات الجنائية خطوة جديدة نحو تقويض العدالة في مصر

القاهرة- “القدس العربي”:

على مدى السنوات العشر الماضية، دعت العديد من منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية ومختلف الجهات الفاعلة الدولية، السلطات المصرية إلى وضع حد لأسوأ أزمة حقوق إنسان في تاريخ مصر الحديث، وفي المقابل، تواصل السلطات المصرية إنكار الأزمة، والإعلان عن مبادرات زائفة تهدف فقط إلى احتواء الانتقادات الدولية، مع الإبقاء على المنظومة القمعية التي تشكل ركيزة الحكم الأساسية، بحسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وانتقد المركز في قراءة قانونية المسودة المقدمة مؤخرًا من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، بمقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية، واعتبرتها مثال واضح على مقاومة السلطات المصرية للإصلاح، بل وتعكس سعيها المستمر من أجل تقنين تدابير “استثنائية” تضمن إحكام قبضتها وتشرعن لإهدار الكثير من حقوق مواطنيها.

القانون يمثل سعي السلطة المستمر من أجل تقنين تدابير “استثنائية” تضمن إحكام قبضتها ويشرعن إهدار الكثير من حقوق مواطنيها

وأكدت أن مشروع القانون، يحول الانتهاكات والخروقات الممتدة على مدى العقد الماضي إلى إجراءات “قانونية” مشروعة، لا تستوجب المساءلة.

وتناول مركز القاهرة أبرز مشاكل القانون المقترح، ومواطن تعارضه مع الدستور المصري والمواثيق الدولية الملزمة لمصر، وكيف يعكس في مجمله مدى تشبث السلطات المصرية بالقمع كمنهج للحكم، ويؤكد أنه لا تراجع عن المسار السلطوي لعهد ما بعد يوليو/ تموز 2013.

مخطط مرعب

وبحسب ورقة المركز، فإن المسودة المقترحة لقانون الإجراءات الجنائية يمثل مخطط مرعب لتقنين القمع ومنحه صبغة شرعية، وترسيخًا مقلقًا لتدابير استثنائية عصفت بسيادة القانون على مدى العقد الماضي، فضلاً عن إخلاله الجسيم بكافة ضمانات المحاكمة العادلة، ومنحه حصانة خاصة لقوات الأمن من المساءلة، وعدم تقديمه لضمانات تمنع الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى.

المحاكمة العادلة

التعليق سلط الضوء على إهدار المقترح لكافة ضمانات وإجراءات المحاكمة العادلة، بداية من الاتهامات المكررة والجهة المنوطة بالتحقيق فيها، مرورًا بإجراءات التحقيق وسلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، وإجراءات وظروف التفتيش والقبض، والحبس الاحتياطي وحرمان الزيارة وانتزاع الاعترافات وسوء المعاملة، وصولاً للمحاكمة والطعن على أحكامها وقراراتها.

وزاد المركز: بينما يضع مشروع القانون الجديد حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات، لا يقدم أي ضمانات للحد من سياسة “تدوير المعتقلين” المتبعة حاليًا، إذ يتم تجديد حبس المحتجزين عبر إدراجهم على ذمة قضايا جديدة بمجرد انتهاء الحد الأقصى لمدة حبسهم الاحتياطي على ذمة القضية الأولى، الأمر الذي يتيح الالتفاف على هذا الحد الأقصى وتمديده لأجل غير مسمى، كما يتيح المشروع حرمان المحتجزين من الزيارة لمدد مفتوحة، ويسمح باتخاذ إجراءات كتفتيش المنازل واحتجاز الأفراد ومراقبة الاتصالات بقرار النيابة وبدون أمر قضائي، وبالمثل، يجيز إصدار النيابة لأوامر بالمنع من السفر أو التحفظ على الأموال، للفترة التي تراها مناسبة، دون حكم قضائي.

التعذيب

واعتبر المركز أن مشروع القانون المقترح يكرس أيضا لممارسات التعذيب ويضمن إفلات المسؤولين عنها من المحاسبة: يبيح استخدام اعترافات انتزعت تحت التعذيب ويحصن المسؤولين عن انتزاعها، كما يبيح مباشرة التحقيقات دون وجود المتهم ومحاميه، ويقنن لممارسات تعسفية متبعة مثل؛ حرمان المتهم ومحاميه من الاطلاع على أوراق القضية. هذا بالإضافة إلى تعدياته الفجة على حقوق الدفاع، وتعريض المحامي لإجراءات انتقامية من المحكمة.

انتقاد آخر وجهه المركز لمشروع القانون يتمثل في العصف بمبدأ الفصل بين السلطات، وتوسعها على نحو غير مسبوق في سلطات النيابة العامة إلى حد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المكفولة دستوريًا، من خلال مراقبة الاتصالات والمراسلات الخاصة وتسجيل الأحاديث في الأماكن الخاصة.

حقوق الدفاع

ويتناول المركز كيف يعتدي القانون على حقوق الدفاع بحرمان محامي المتهم من الحديث خلال التحقيق إلا بإذن عضو النيابة، بالإضافة إلى تحويل بعض الإجراءات الاحترازية الاستثنائية، المتبعة وقت جائحة كورونا للوقاية، إلى نص قانوني؛ مثل المحاكمات عن بعد، وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، والفصل بين المتهم ومحاميه، وغيرها من التعديلات غير الدستورية.

وأكدت الورقة، أن عشرات آلاف من المصريين يقبعون في السجون بسبب إعلانهم موقف معارض، أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أو محاولة مشاركة في الحياة السياسية أو الانتخابات العامة، وبعد وعود واهية بإعادة النظر في ملف المعتقلين السياسيين؛ جاء مشروع القانون ليبلور الفلسفة القمعية للسلطات المصرية في شكل نصوص قانونية، تشرعن الانتهاك المتواصل لحق المصريين في العدالة منذ سنوات.

ودعا المركز السلطات المصرية إلى سحب مشروع القانون المطروح، والعمل على مشروع قانون جديد؛ بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية والمنظمات الحقوقية المستقلة، ضمن حوار وإجراءات علانية وشفافة، على أن يراعي القانون الجديد كافة المآخذ والاعتراضات الصادرة عن مختلف الجهات على المسودة الحالية.

وأوصى المركز، أن يتضمن مشروع القانون الحديد، التأكيد على أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي أخير، محدد بحد أقصى لا يخضع لأي استثناء، يصدر فقط عن جهة قضائية، ولا يتم اللجوء له إلا في حالة صعوبة الاستعاضة عنه بإجراءات احترازية أخرى. على أن يكون للسلطات القضائية حق استبداله بأي تدابير احترازية أخرى. ووضع ضمانات واضحة للحد من سياسة تدوير المعتقلين وتوظيف الحبس الاحتياطي كإجراء عقابي.

كما طالب بأن ينص القانون الجديد على الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام، لضمان إجراء تحقيقات تستهدف استجلاء الحقيقة، وعدم توجيه التحقيق لإثبات الاتهام، والنص صراحة على حق المحامين في الاطلاع على أوراق القضايا وتمكينهم من الحصول على نسخة منها، دون استثناءات، وضمان حق المتهمين في مقابلة محامييهم، وقصر إصدار أوامر المراقبة والتفتيش على المحاكم فقط، على أن تستند إلى اشتباه محدد، ولمدة محددة، وتُجدد لعدد محدد من المدد.

كما أكد على ضرورة أن ينص القانون الجديد صراحة على أحقية المتهم ومحاميه بالدفع ببطلان الإجراءات وما ترتب عليها، دون استثناءات، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، ويعزز قدرة الضحايا على طلب محاسبة مرتكبي الانتهاكات، بما في ذلك كفالة حق محامييهم وذويهم في تقديم الشكاوى ضد المنتهكين.