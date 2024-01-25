منظمة دولية تدعو إسرائيل إلى الكف عن قتل الصحافيين في غزة

فيينا: دعا المعهد الدولي للصحافة الذي يتخذ من النمسا مركزا له، إسرائيل إلى التوقف فورا عن قتل الصحافيين خلال هجماتها على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المعهد، الخميس، بإمضاء أعضاء مجلس الإدارة، ومن بينهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا ريسا.

وأدان أعضاء مجلس إدارة المعهد بأشد العبارات، عمليات القتل المتواصلة للصحافيين نتيجة الغارات الجوية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال البيان: “باعتبارنا كبار المحررين والصحافيين والناشرين من 20 دولة في العالم، فقد أصبنا بالفزع جراء هذا الهجوم غير المسبوق الذي يستهدف سلامة الصحافيين وحرية الصحافة”.

وأكد أن استهداف الصحافيين عمدا يعد جريمة حرب، داعيا المسؤولين الإسرائيليين إلى إجراء تحقيق شفاف وموثوق في جميع الحالات التي قُتل فيها صحافيون على أيدي قواتهم.

يذكر أن عدد الصحافيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية حربه على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغ 119 صحفيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

(الأناضول)