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منظمة دولية: غارات إسرائيل العشوائية حوّلت شمال غزة إلى “كومة أنقاض”

22 - ديسمبر - 2023

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اسطنبول: قالت منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، إن الغارات الإسرائيلية العشوائية حوّلت شمال قطاع غزة إلى “كومة من الأنقاض”.
جاء ذلك في سلسلة من التدوينات التي نشرتها المنظمة الجمعة، على حسابها عبر منصة “إكس”.
وحول الوضع بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، قال كريس هوك، قائد الفريق الطبي في “أطباء بلا حدود” إن “قسم الطوارئ في مستشفى ناصر ممتلئ بالكامل ويتم علاج المرضى الجدد على الأرض”.
وأضاف هوك، وهو طبيب بريطاني، أن “الأطباء بمستشفى ناصر يتنقلون بين جثث الأطفال لعلاج أطفال آخرين سيموتون بكل الأحوال”.
وأكدت المنظمة أن “الغارات الإسرائيلية العشوائية حوّلت شمال قطاع غزة إلى كومة من الأنقاض”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 22, 2023 الساعة 3:59 م

    بل إلى بؤرة أمراض ستفتك بما تبقى من الفلسطينيين إن لم تحدث معجزة ربانية تنقذ هؤلاء من التأثير السام للقنابل الأمريكية يا عينيا 🇵🇸😫✌️🚀🐒🔥🐒🔥🐒

    رد

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