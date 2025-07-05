سياسة | عربي | فلسطين

“منظمة غزة الإنسانية” تعلن إصابة عاملين أمريكيين فيها في هجوم

منذ 22 دقيقة

نقطة توزيع أقامتها "مؤسسة غزة الإنسانية" بالقرب من مخيم النصيرات. 25 يونيو 2025. ا ف ب

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القدس: أعلنت “منظمة غزة الإنسانية”، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت، إصابة اثنين من موظفيها الأمريكيين في “هجوم” على أحد مراكزها لتوزيع المساعدات الغذائية في جنوب القطاع.

وأفادت المنظمة، في بيان ورد وكالة فرانس برس: “أصيب عاملان إنسانيان أمريكيان، هذا الصباح، في هجوم إرهابي محدد الهدف، خلال أنشطة توزيع المواد الغذائية في خان يونس”. موضحة أن “الهجوم الذي نفذه، بحسب المعلومات الأولية، مهاجمان ألقيا قنابل يدوية على الأمريكيَّين، وقع في نهاية عملية توزيع ناجحة تلقّى خلالها آلاف الغزيين مواد غذائية بأمان”.

(أ ف ب)

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