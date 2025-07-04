منظمة فلسطينية: 50 عائلة بدوية هُجرت قسرا بفعل اعتداءات مستوطنين

رام الله: أفادت منظمة حقوقية، الجمعة، بأن 50 عائلة بدوية فلسطينية “هُجرت قسرا” من شرق الضفة الغربية المحتلة جراء اعتداءات مستوطنين إسرائيليين.

وقال المشرف العام لمنظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، في بيان، إن “50 عائلة من (تجمع) عرب المليحات، غادرت مضاربها قسرا جراء اعتداءات المستوطنين”.

وبيّن أن التهجير جاء “بعدما نصب مستوطنون عددا من البؤر الاستيطانية، إحداها نُصبت بشكل مباشر أمام التجمع (في إشارة لتواجد البدو الفلسطينيين من عرب المليحات في مكان واحد)”.

رحيل.. سكان تجمع عرب المليحات البدوي شمال أريحا يجبرون على ترك تجمعهم نتيجة الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال. pic.twitter.com/pwOe9s4uQQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 4, 2025

وأوضح أن السكان “رحلوا بعد أن قاوموا المستوطنين والاحتلال على مدى 3 سنوات دون مساندة أحد”، على حد قوله.

وأضاف مليحات أنه “عقب رحيل السكان أقام المستوطنون حفلا لهذه المناسبة، كما نصبوا خيمة جديدة صباح اليوم (الجمعة)”.

وفي السياق، أشار البيان إلى أن بؤر المستوطنين “تحولت إلى مراكز اعتداء دائم ومصدر إرهاب يومي” للفلسطينيين.

ولفت إلى أن البدو الفلسطينيين “يتعرضون لحملة ممنهجة تشمل الضرب وتدمير الخيام وسرقة وتسميم المواشي والتحكم بالمداخل والطرق”.

وبيّن أن تلك الممارسات تتم “في ظل تواطؤ واضح من جيش الاحتلال الذي يتواجد في المكان لحماية المستوطنين وليس المدنيين الفلسطينيين”، حسب المصدر ذاته.

مستوطنون يجبرون 20 عائلة فلسطينية على مغادرة مساكنها في تجمع عرب المليحات شمال أريحا pic.twitter.com/qZ4zVqoq94 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 3, 2025

وفي السياق، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن إجبار العائلات في تجمع عرب المليحات على النزوح عن مناطق سكناهم “يأتي ضمن خطة استعمارية أوسع، تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية”.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن “اضطرار العائلات للنزوح قسرا جاء تحت ضغط وإرهاب المستعمرين المسلحين وبحماية من جيش الاحتلال”.

وتابع: “سبق أن حذرنا مرارا، ونؤكد اليوم أن على الجميع من فصائل ومؤسسات وعائلات، التحرك العاجل وعدم ترك التجمعات البدوية وحدها”.

ووفق بيانات سابقة لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية، فإن اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي أدت إلى رحيل نحو 30 تجمعا بدويا فلسطينيا منذ تصعيد إسرائيل عدوانها بالضفة الغربية مع بدء الإبادة بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأدى تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، إلى مقتل 989 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

(الأناضول)