منظمة مصرية: معتقلون يطلبون عدم إخلاء سبيلهم خشية التدوير

القاهرة ـ «القدس العربي» دفعت ظاهرة «التدوير» العديد من المعتقلين السياسيين في مصر، إلى طلب عدم إخلاء سبيلهم أمام القضاة، لعلمهم المسبق بأن قرار إخلاء السبيل سيتم الالتفاف عليه والتحايل في تنفيذه من قبل الأمن الوطني المصري، حيث يتم إخفاؤهم لفترات زمنية، ثم ترحيلهم من قسم لآخر ومن مقر أمن وطني إلى آخر، قبل أن يُعاد تدويرهم على ذمة قضية جديدة بالتهم نفسها، حسب «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان».

وقالت الشبكة في تقرير حمل عنوان « لف وارجع تاني.. وباء التدوير في مصر»، إنه على مدار السنوات الأخيرة، انتشرت في مصر ظاهرة تُعرف حقوقيًا بالتدوير أو الاعتقال التعسفي المتجدد.

والتدوير كما عرفته الشبكة، هو ممارسة تقوم بها الأجهزة الأمنية، ولا سيما قطاع الأمن الوطني، بالتواطؤ الكامل مع بعض النيابات العامة، لإعادة احتجاز معتقلين سياسيين بعد انتهاء مدد حبسهم أو حصولهم على أحكام بالبراءة أو قرارات نهائية بإخلاء سبيلهم، عبر اتهامهم مجددًا في قضايا جديدة بالاتهامات السابقة نفسها أو باتهامات مشابهة.

وتناولت الشبكة أمثلة لمعتقلين طلبوا عدم إخلاء سبيلهم، وضربت مثالا بحالة نقيب الأطباء البيطريين السابق في محافظة دمياط وعضو حركة «كفاية» عبد الستار عماشة، حين طلب من قاضيه صراحة عدم إخلاء سبيله لأنه يعلم أن القرار لن يُنفذ، وأن بقاءه في السجن أضمن لأهله لمعرفة مكانه، خاصة بعد أن شهد بنفسه أن أحد زملائه في غرفة الاحتجاز المجاورة حصل على قرار إخلاء سبيل، لكن بدلاً من تنفيذه، أعلنت وزارة الداخلية بعد أيام قليلة مقتله في عملية دهم، مدعية أنه كان ضمن «مجموعة إرهابية».

ولفتت الشبكة الى أن الأمر نفسه تكرر مع المعتقل الشاب أسامة عز الدين إمام، الذي طلب الأمر ذاته أمام وكيل النيابة، بعد أن تم تدويره عشر مرات على ذمة الاتهامات نفسها، وحصل خلالها على أحكام براءة متتالية، لكنه كان يُعاد احتجازه بعد إخفائه قسريًا وترحيله بين أقسام القاهرة واحدًا تلو الآخر، في مشهد أصبح يعرف بظاهرة «لف وأرجع تاني».

ونقلت الشبكة رسالة والدة أحد المعتقلين السياسيين، قالت فيها: في الثانية صباحًا يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أخذوا ابني من البيت، وأخبرونا أنه سيعود بعد قليل بعد سؤاله عن شيء، وأخفوه شهرين في أحد مقار أمن الوطني، ثم ظهر في نيابة أمن الدولة متهماً بالانضمام لأي جماعة؟ الله أعلم.

وتابعت: تم حبسه في قسم السلام، ومنه إلى سجن استقبال طرة، وحصل على قرار إخلاء سبيل وخرج من السجن في يناير/ كانون الثاني 2020، لكن بدلامن الإفراج عنه، نُقل بين عدة أقسام شرطة، ثم فوجئنا بإحالته إلى قضية جديدة بالتهمة نفسها.

وزادت: استمرت المعاناة على هذا النحو لسنوات، حتى أُعيد اتهامه للمرة الثالثة، بالتهمة نفسها، ليعود مجددًا إلى سجن استقبال طرة. أربع سنوات من عمره ضاعت دون أن يعرف هو أو نحن إلى متى؟ الله أعلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. «

وبينت الشبكة أن هذه الشهادة ليست حالة فردية، بل نموذج متكرر لما يتعرض له آلاف المعتقلين السياسيين في مصر، الذين يُعاد تدويرهم في قضايا جديدة بمجرد حصولهم على البراءة أو انتهاء مدة حبسهم.

وأكدت أن ظاهرة التدوير تشكل انتهاكا صارخا لنصوص الدستور المصري، خاصة، المادة 54 التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون لا يُمس، ولا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب ولزمن محدد، مع وجوب الإفراج عنه فور انتهاء هذا الأمر، والمادة 95 التي تنص على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ويُحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته أكثر من مرة (مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل مرتين).

وواصلت: تخالف هذه الممارسات المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي حددت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بسنتين، وأوجبت الإفراج الفوري بعد انقضاء هذه المدة أو صدور حكم بالبراءة أو قرار نهائي بإخلاء السبيل.

ولفتت الى أن الشهادات والوقائع التي قامت وثقتها تؤكد أن التدوير ليس إجراءً عارضًا، بل سياسة ممنهجة للتحايل على أحكام القضاء وتعطيل تنفيذ قرارات النيابة، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون، واعتقالاتعسفيًا متكررًا وفق تعريف الأمم المتحدة، وجريمة احتجاز غير مشروع يعاقب عليها قانون العقوبات المصري.

وطالبت بوقف هذه الممارسات فورًا، والإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة قضايا مكررة، ومحاسبة المتورطين فيها، التزامًا بالدستور والقانون والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها مصر.