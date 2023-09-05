منظمة مغربية تدين زيارة أول مسؤول سياسي لإسرائيل- (تدوينة)

الرباط: أدانت منظمة مغربية غير حكومية، الثلاثاء، زيارة متوقعة لرئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، النعم ميارة، لإسرائيل، الخميس.

جاء ذلك في بيان صادر عن “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”.

ويزور ميارة إسرائيل بصفته رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، ضمن جولة شرق أوسطية تشمل فلسطين والأردن.

وانتقدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في بيانها “كل أشكال التحالف الرسمي وشبه الرسمي مع إسرائيل”.

في المقابل، أشادت بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في وجه ما أسمته “الغطرسة الصهيونية وسياساتها العنصرية”.

وذكر بيان الجبهة أن زيارة ميارة “تأتي في وقت تقود فيه إسرائيل هجوما شاملا على الشعب الفلسطيني”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، بدأ ميارة زيارة تستمر يومين إلى فلسطين، “بهدف التأكيد على مواصلة سبل دعم القضية الفلسطينية وتجديد تأكيد المغرب على الموقف الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشـريف، ورفض كل مساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”، وفق بيان صدر عن مجلس المستشارين المغربي.

كما زار الأردن يومي الأحد والإثنين، التقى خلالها مسؤولي الدولة.

وبرلمان البحر المتوسط منظمة دولية تأسست عام 2005 من قبل البرلمانات الوطنية لبلدان المنطقة الأورو متوسطية، ويضم في عضويته 31 برلمانا، بينها المغرب ومصر والجزائر والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين.

ويعد ميارة أول مسؤول سياسي مغربي بارز يزور إسرائيل، منذ إعلان البلدين في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000.

(الأناضول)