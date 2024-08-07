إلغاء حفلات تايلور سويفت في فيينا بسبب تهديد إرهابي مزعوم

فيينا: قال منظمون، في وقت متأخر اليوم الأربعاء، إنه تم إلغاء ثلاث حفلات للمغنية تايلور سويفت في فيينا، بعد اعتقال اثنين مشتبه بهما على خلفية مزاعم بالتآمر لشن هجمات إرهابية.

وأعلنت شركة “باراكودا ميوزيك”، في رسالة على موقع انستغرام، عن قرار إلغاء العروض المقررة أيام غد الخميس وبعد غد الجمعة هذا الأسبوع ويوم السبت الأسبوع المقبل.

وجاء قرار إلغاء الحفلات بعد ساعات من إعلان سلطات إنفاذ القانون النمساوية عن اعتقال شخصين للاشتباه في تخطيطهما لشن هجمات، منها هجمات تستهدف حفلات المغنية تايلور سويفت.

قال فرانز روف، المدير العام للأمن العام بوزارة الداخلية النمساوية، إنه تم ضبط مواد كيماوية بحوزة شاب نمساوي يبلغ من العمر 19 عاما.

وكانت الشرطة، التي شعرت بالقلق من احتمال وجود متفجرات، قد أخلت منازل وجزءا من دار رعاية للمسنين بشكل استباقي.

وأشار روف إلى أن الشاب قد أبدى ميولا متطرفة على الإنترنت، وتشير التقارير إلى أنه بايع قيادة تنظيم الدولة الإسلامية قبل بضعة أسابيع.

وأفادت الشرطة أنه تم القبض عليه صباح اليوم الأربعاء في بلدة تيرنيتز، على بعد 75 كيلومترا جنوب غرب فيينا.

وألقي القبض على شخص ثان بعد الظهر في فيينا، ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل أخرى.

(د ب أ)