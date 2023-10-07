سياسة | دولي

منظمو الاحتجاجات ضد “الإصلاح” القضائي في إسرائيل يعلنون دعم جيش الاحتلال وإلغاء التظاهرات

منذ 27 دقيقة

فلسطيني يلتقط سيلفي أمام مركبة عسكرية إسرائيلية اغتنمها مقاومون في عملية تسلل- (رويترز)

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تل أبيب: أعلن منظمو الاحتجاجات ضد “الإصلاح” القضائي في إسرائيل إلغاء تظاهرات مقررة مساء اليوم السبت، ودعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في بيان لمنظمي الاحتجاجات، أوردته قناة “أي نيوز 24″الإخبارية الإسرائيلية: “إننا نقف مع سكان إسرائيل، ونقدم الدعم الكامل للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن،و ندعو جميع من يتعيّن عليهم الحضور، والقيام بدورهم لحماية أمن وصحة سكان إسرائيل”.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم السبت، حالة “تأهب الحرب” بعد إطلاق حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية “طوفان الأقصى”.

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق للجنود الاحتياط عقب هجوم مفاجئ شنته حركة “حماس” على إسرائيل.

(د ب ا)

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