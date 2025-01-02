منظومة إلكترونية جديدة في مصر لتشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة

القاهرة – رويترز: أعلنت وزارتا المالية والاتصالات في مصر في بيان مشترك إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة تهدف لتعزيز الحَوكَمة وتشجيع صناعة الهواتف في البلاد وتوطينها ومواجهة ما قالتا إنها ممارسات غير قانونية في سوق الاتصالات.

وتسمح المنظومة الإلكترونية للمواطنين بتسجل الهواتف المستوردة عبر تطبيق «تليفوني» الجديد بدون الرجوع إلى موظفي الجمارك، والاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها عبر الإنترنت.

وأفاد البيان بأن المنظومة تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة و»دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذاً في الاعتبار أن عدداً كبيراً من الشركات الدولية بدأت في تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها في السوق المصرية».

وردا على سؤال عن المنظومة الجديدة قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي للمجلس يوم الأربعاء أن خمس شركات دولية أقامت مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، غير أنها تشتكي من التهريب.

وأضاف مدبولي أن عدد الأجهزة التي تدخل مُهربة كبير وأن كثيراً من الدول لجأت إلى أجراءات مشابهة لضبط هذا السوق وتشجيع الصناعة المحلية.

وأوضح بيان وزارتي المالية والاتصالات أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة ستظل «كما هي ولم تتغير، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل مُعفى للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر».

وأضاف «المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى». وقال مدبولي في المؤتمر الصحافي إن المنظومة الجديدة لن تُلزم المصريين المقيمين في الخارج بدفع أي رسوم عند وجودهم في مصر لفترة مؤقتة لقضاء الإجازات.

وذكر بيان وزارتي المالية والاتصالات أن المنظومة الجديدة «تسهم أيضاً في حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق تليفوني».