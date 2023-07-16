منظومة اليمين المتطرف في إسرائيل ترفع وتيرة الهجوم على الأسرى وتحولات خطيرة طالت حياة المعتقلين الإداريين

غزة- “القدس العربي”: صعدت سلطات الاحتلال من عمليات الاعتقال في النصف الأول من العام الجاري، وقالت مؤسسات الأسرى إن هذه الفترة شهدت “تحولات خطيرة”، على مستوى الاعتداءات والانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال، والتي وصلت إلى مستوى “جرائم الحرب”.

تحولات خطيرة

وذكرت مؤسسات الأسرى في تقرير جديد أصدرته، أن النصف الأول من العام الجاري 2023، شهد تحولات، طالت كافة مناحي قضية المعتقلين والأسرى، وارتبط هذا التّحوّل بشكلٍ أساسي مع تصاعد العدوان الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني الذي يواصل كفاحه ونضاله، وحقه في تقرير مصيره، وذلك مع وصول اليمين الصهيوني الأكثر تطرفًا لسدة الحكم.

وأكدت هذه المؤسسات وهي هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن منظومة الاحتلال الحالية عملت بكافة مكوناتها على تكثيف مستوى الجرائم بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني، التي تصنّف غالبيتها ضمن “جرائم الحرب”، وذلك كجزء من نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) القائم أساسًا، بهدف تقويض الحالة النضالية المستمرة ضد الاحتلال.

وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال، وما رافقها من جرائم وانتهاكات، شكلت جزءًا من السياسات التي عكست مستوى هذه الجرائم، وما رافقها من عمليات تحريض بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما تلا ذلك من تشريعات وقوانين عنصرية، شكلت أبرز أوجه أدوات منظومة الاحتلال الحالية ضد المعتقلين والأسرى.

ورصدت مؤسسات الأسرى بعض السّياسات الثّابتة والممنهجة، وبعض المتغيرات المرتبطة بها، بشأن سياسة الاعتقال، وقالت إنها اتخذت منحى تصاعدي، حيث بلغ عدد إجمالي حالات الاعتقال (3866) حالة اعتقال، وتصدرت القدس النسبة الأعلى من حيث أعداد المعتقلين، حيث بلغت حالات الاعتقال فيها نحو (1800)، فيما بلغ عدد الاعتقالات بين صفوف الأطفال من الإجمالي العام (568) وهذا يشكل زيادة عمّا سُجّل في نفس الفترة من العام الماضي، والنساء (72)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ (1608)، وكان أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في شهر أبريل، وبلغت (1001) حالة اعتقال.

اعتقلت أكثر من 3860 في النصف الأول من العام الجاري واقترفت “جرائم حرب”

وأكدت أن هذه الأرقام مقاربة لنسبة الاعتقالات التي شهدناها في النصف الأول من العام المنصرم 2022، إلا أن المتغير ارتبط بشكل أساس ليس بطبيعة الأرقام، وإنما بمستوى الجرائم، والانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال وتحديدًا (الإعدامات الميدانية، والاغتيالات، والعقاب الجماعي)، التي تركت آثارًا كبيرة على المجتمع الفلسطيني، لافتة إلى أن المتغير الأبرز في هذه الأرقام، المتعلقة بمستوى أعداد أوامر الاعتقال الإداري، حيث بلغت هذا العام (1608) حالة، بينما كان عددها في النصف الأول من العام المنصرم (862).

جريمة الاعتقال الإداري

وحين تطرق التقرير إلى “جريمة الاعتقال الإداري“، وقالت إنها تعد “الشاهد الأبرز على التحولات في قضية المعتقلين والأسرى” وكانت “أبرز الجرائم التي واصل الاحتلال من استخدامها”، باعتبارها “المتغير الأبرز” الذي ارتبط مع واقع عمليات الاعتقال.

وأكدت أن محاكم الاحتلال ساهمت بشكل غير مسبوق في ترسيخ هذه العملية الاعتقالية، وقالت إن 60 معتقلا يواصلون بسبب ذلك مقاطعة المحاكم كـ”صرخة في وجه هذه الجريمة”.

وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن منظومة الاحتلال، واصلت جملة من الجرائم الثابتة، إلا أن بعضها اتخذ منحى تصاعديًا بشكلٍ لافت، كامتداد لمستوى التّصعيد الذي نشهده فعليًا منذ العام المنصرم 2022، الذي يعتبر العام الأكثر دموية منذ 20 عامًا.

ووفق التقرير تركَزت عمليات الاعتقال في المناطق التي تصاعد فيها العمل النضالي والمقاوم، حيث شهدت بعض المحافظات تحوّل كبير في أعداد المعتقلين، منها محافظة أريحا، وتحديدًا مخيم عقبة جبر، الذي شكّلت نسبة الاعتقالات متغيرا كبيرًا فيه، حيث بلغت مجموع الاعتقالات في النصف الأول (201)، وهذه النسبة لم تشهدها محافظة أريحا منذ سنوات طويلة، إلى جانب ذلك ارتبطت عمليات الاعتقال في جنين ومخيمها، ونابلس ومخيمها، بشكلٍ متزامن مع تصاعد المقاومة في المحافظتين.

وقد بلغ عدد حالات الاعتقال في جنين ومخيمها (291) مع التأكيد على أنّ هذه النسبة فقط حتى نهاية شهر يونيو، وفي نابلس بلغت (215)، مع الإشارة إلى أنّ هذه نسبة الاعتقالات في هذه المناطق عكست مستوى كثيفًا من الجرائم والانتهاكات إلى جانب حالات الاعتقال، إلا أنها ليست الأعلى من حيث نسبة الاعتقالات في الوطن، حيث بقيت محافظتا القدس والخليل الأعلى من حيث نسبة حالات الاعتقال.

وحسب التقرير الجديد، شكلت جريمة “العقاب الجماعي”، أبرز هذه الجرائم التي عمل الاحتلال بكل ما يملك على التّصعيد من استخدامها، تحديدًا فيما يتعلق، باستهداف عائلات الأسرى والمعتقلين والشهداء، والمطاردين. وإلى جانب عمليات الاعتقال التي استهدفت عائلاتهم بشكل جماعي، واصلت عمليات الاقتحام المتكررة لمنازلهم، والتضييق عليهم بكافة الوسائل، ووصلت إلى حد “الإعدام الميداني”، عدا عن الخسائر المادية التي خلّفتها قوات الاحتلال في كل عملية اقتحام تنفّذها.

كما واتسعت جرائم الاحتلال لتشمل قرى، وبلدات، ومخيمات بأكملها، خاصّة البلدات القريبة من البؤر الاستيطانية، حيث شكّلت جرائم المستوطنين بحقّ المواطنين ارتباطًا وثيقًا في عمليات الاعتقال في تلك البلدات، وكانت عملية هدم منازل الأسرى جزءًا من جريمة “العقاب الجماعي”، حيث جرى هدم أربع منازل تعود للأسرى (يونس هيلان، وإسلام الفروخ، وأسامة الطويل، وكمال جوري)، وتقول المؤسسات التي تعنى بالأسرى أن هذه الأعمال “تركت آثارًا نفسية بالغة وخطيرة على عائلات الأسرى والمعتقلين لا سيما الأطفال”.

وتطرقت إلى جريمة إطلاق النار على المعتقلين قبل الاعتقال وخلاله، وقالت إنه منذ العام المنصرم 2022، وفي النصف الأول من هذا العام، تابعت المؤسسات جريمة إطلاق النار المباشر على المواطنين قبل اعتقالهم، عدا عن اعتقال جرحى بعد إصابتهم بفترات وجيزة من بينهم أطفال، حيث شكّلت هذه القضية من أبرز القضايا الراهنة، وتركت آثارًا بالغة على واقع الأسرى والمعتقلين في السجون، خاصة مع حاجتهم الماسة إلى الرعاية والمتابعة الصحيّة لاحقًا، وكان من أبرز هؤلاء الجرحى (أسامة الطويل، وكمال جوري، وفاطمة شاهين)، وقضية الجريح السابق محمد الزغير الذي يعاني من تشوهات في جسده جرّاء إصابة تعرض لها قبل 20 عامًا، وهو بحاجة إلى رعاية صحيّة حثيثة، ومع ذلك يواصل الاحتلال اعتقاله.

وإلى جانب تلك الانتهاكات، بقيت جملة من السياسات الثابتة والممنهجة قائمة، أبرزها “جريمة الإهمال الطبي” (القتل البطيء)، التي تمارس بشكل ممنهج ضد الأسرى، وذكر التقرير انه منذ مطلع العام الجاري، ارتقى في سجون الاحتلال نتيجة لهذه الجريمة الشهيد أحمد أبو علي، والشهيد خضر عدنان.

ووفق مؤسسات الأسرى، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر يونيو الماضي نحو 5000 أسير، منهم بينهم 32 أسيرة، ونحو 160 طفلًا، و1132 معتقلًا إداريًا.