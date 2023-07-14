منع أعضاء مجلس الدولة الليبي من السفر يثير غضبا محليا ودوليا… والمشري يتهم الدبيبة

طرابلس – «القدس العربي»: أثار منع أعضاء مجلس الدولة الليبي من السفر من مطار معيتيقة الدولي ردود فعل غاضبة عديدة دولية ومحلية، حيث تصاعد غضب واسع بعد تداول أخبار المنع وتحركت السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات قانونية للرد على هذه “التجاوزات”.

دوليا، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا، مشيرة إلى اعتقال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، ومنع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر، محذرة أن من شأن هذه الأعمال أن تنتج مناخا من الخوف.

وقالت في بيان إنها تلقت تقارير في 12 تموز / يوليو الجاري عن اعتقال بومطاري، في مطار معيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول. واليوم، تشير التقارير إلى أن خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد مُنعوا من السفر في نفس المطار.

ونبهت البعثة إلى أن هذه الأعمال من شأنها أن تنتج مناخا من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل. كما أن لها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية.

وأوضحت أن استمرار هذه السلوكيات لا يمكن أن يساعد على المضي قدما لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية.

ودعت السلطات الليبية والتشكيلات الأمنية إلى إطلاق جميع المحتجزين تعسفيا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع المزاعم المتعلقة بعمليات الاحتجاز والخطف خارج نطاق القانون، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة كما دعت السلطات المعنية وكافة الفاعلين إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وفي السياق، أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا دعمها البيان الأخير لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا حول اعتقالات عشوائية حدثت أخيرا، وردود الفعل الناجمة عنها.

وحذرت السفارة بشدة من أي أعمال من شأنها أن تقود إلى مزيد من التوتر وتقوض تطلعات الشعب الليبي، حسب تغريدة على حسابها بموقع تويتر الجمعة.

وعلى الصعيد المحلي طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه حادثتي خطف وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، ومنع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر بمطار معيتيقة في طرابلس، ومحاسبة كل من تورط فيهما وتقديمه للعدالة في أسرع وقت ممكن.

وأعرب في بيان أصدره الخميس، عن إدانته واستنكاره عملية خطف وزيرة المالية السابق فرج بومطاري في مدينة طرابلس واقتياده إلى جهة غير معلومة عقب وصوله مطار معيتيقة، محملا حكومة الدبيبة كامل المسؤولية عن سلامته.

كما أعرب عقيلة عن إدانته واستنكاره لما تعرض له عدد من أعضاء مجلس الدولة الخميس في مطار معيتيقة، وذلك بمنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم وحرمانهم من حقهم في حرية التنقل الذي تكفله التشريعات النافذة.

واتهمت لجنة برلمانية، الخميس، جهاز الأمن الداخلي بـخطف وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة فرج بومطاري.

وقالت لجنة العدل والمصالحة الوطنية في مجلس النواب في بيان، إن ما حدث جريمة ومخالفة للقانون وتعدٍ على الحريات العامة وحقوق الإنسان خصوصًا أن الجهة التي قامت به تعتبر رسمية وتابعة للدولة وملزمة بتنفيذ القانون واحترامه.

وحمّلت مسؤولية سلامة بومطاري على الجهة التي خطفته ودعت إلى إطلاقه دون قيد أو شرط، ملوحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان.

وفي السياق نفسه؛ أدان بيان صادر عمن سموا أنفسهم شبابا وأعيانا ومشايخ قبيلة الزوية ما وصفوه بخطف غير مبرر لبومطاري، أثناء زيارته العاصمة طرابلس، ولوّحوا بقفل حقول وموانئ النفط حال عدم إطلاقه.

وقالوا في بيان، تلاه أحدهم، إنه جرى خطف بومطاري واقتياده إلى جهة غير معلومة فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي لإجراء زيارة عادية إلى العاصمة طرابلس، موضحين أن بومطاري مرشح لنيل منصب المحافظ المركزي، وهو ما جعله عرضة لـلخطر والخطف.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري تواصل مع عدد كبير من أعضاء المجلس بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، متهما الحكومة بالتضييق على المجلس.

وقال في كلمة بثها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة مساء الخميس، إن رئيس جهاز الأمن الداخلي وبتعليمات من الدبيبة تواصل بالأمس مع عدد كبير من الأعضاء قائلاً: نريدك خمس دقائق.. وأبلغتهم بعدم الرد على هذا التواصل.

وتحدث المشري خلال كلمته عن منع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر، قائلا إن عددا من أعضاء مجلس الدولة كانوا متوجهين في مهمة لتركيا فجرى منعهم من السفر ومصادرة جوازات سفرهم مؤكدا أن حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة تحركت بكل جدية وبقوة ضد المجلس الأعلى للدولة منذ اتخاذ المجلس لخطوات جدية بشأن الانتخابات.

وأوضح أن هذه الخطوات بدأت بمحاولة منع الجلسات وترهيب الأعضاء وأيضا التشويه الإعلامي نتيجة الماكينة الإعلامية الضخمة التي يجرى الصرف عليها من أموال الشعب الليبي لعرقلة أمل الشعب الليبي في إجراء الانتخابات.

وأكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة يتمسك بخارطة الطريق، التي يعتزم التوافق عليها مع مجلس النواب، بضرورة تشكيل حكومة موحدة لإجراء انتخابات تسيطر على كل ربوع ليبيا ومدة عملها ثمانية أشهر .

وذكّر خلال حديثه بالانقسام الحاصل في بعض المناصب السيادية ومساعي المجلس الأعلى للدولة لتوحيدها، وقال من هنا جن جنون الحكومة وبعض أصحاب المناصب السيادية وبدأت تتصرف بشكل غير مسؤول وغير عقلاني ويشكل جرائم ويقودنا إلى انحدارات خطيرة.

وأضاف: “من حوالي ثلاثة أيام أو أقل جرى إيقاف الدكتور المحترم الأستاذ فرج بومطاري في مطار معيتيقة من قبل جهاز الأمن الداخلي وتواصلت مباشرة مع النائب العام، قال لي إن هذا الأخ المحترم لا توجد عليه شبهة فساد ولا شبهة قضية”.

وقبل يوم واحد، خوّل رؤساء اللجان في المجلس الأعلى للدولة الخميس، رئيس المجلس خالد المشري، بتنفيذ واتخاذ كل الإجراءات القانونية والسياسية والأمنية لتقديم رد شديد على منع أعضاء في مجلس الدولة من السفر من مطار معيتيقة الدولي وحجز جوازات سفرهم.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان، أن المشري عقد اجتماعا طارئا مع رؤساء اللجان بالمجلس في العاصمة طرابلس، لبحث الجريمة النكراء التي تعرض لها مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بمطار معيتيقة، حسب وصفه.

وراسل المشري بدوره النائب العام لفتح تحقيق بالخصوص، متهمًا رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بإصدار تعليمات بمنع سفر أعضاء بمجلس الدولة.

وقبل ذلك، تداولت وسائل إعلام ليبية أخبارا مفادها منع خمسة أعضاء من مجلس الدولة ممن قاموا بالتصويت لصالح خارطة الطريق في جلسة المجلس الثلاتاء من السفر من مطار معيتيقة الدولي الواقع في العاصمة طرابلس.