منع الصلاة في الأقصى للجمعة الـ13.. شرطة الاحتلال تواصل سياسة الإغلاق وترش المصلين بالمياه العادمة- (فيديو)

القدس- “القدس العربي”:

أدى بضعة آلاف من المواطنين المقدسيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما قمعت قوات الاحتلال مصلين على أبواب الأقصى ومنعت المواطنين من الوصول لأداء الصلاة وذلك للجمعة الثالثة عشرة على التوالي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وقالت مصادر مقدسية إنه وبسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة للجمعة فإن الأعداد التي تمكنت من الوصول والدخول لم تتجاوز 10 آلاف مصل.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك حيث قدرت الأعداد بـ 15 ألفا، مصل فيما قدرت محافظة القدس الأعداد بأنها أقل من ذلك بكثير.

وفرضت منذ ساعات الصباح قوات الشرطة مجموعة من الحواجز العسكرية في محيط مدينة القدس، كما منعت المواطنين من باقي محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

الإعتداء على سيدة فلسطينية أثناء محاولتها الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجُمعة المشهد بقهر أقسم بالله، كل حدا فينا يعتبرها إمه أو أخته ويشوف إذا برضاها عليهن، هيك مشهد إذا ما هزّك وقهرك راجع دينك وعقيدتك كمسلم، وهاد حال الأقصى والمرابطين فيه من أكتر من 3 أشهر pic.twitter.com/PvB7nTOsCw — محمد (@muhammadaw_) January 5, 2024

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين على أبواب البلدة القديمة من القدس للحيلولة دون تمكن المصلين من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى.

ونشرت قوات الاحتلال عناصر في محيط وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة وعلى الأبواب، ولم تسمح إلا لسكان البلدة القديمة بالدخول.

وقمعت قوات الاحتلال المصلين القادمين من حي وادي الجوز باتجاه المسجد الأقصى سيرا على الأقدام.

وأفادت مصادر محلية بأن قو الاحتلال اعتدت على المصلين والمارة والصحافيين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع والمياه العادمة صوبهم، ما تسبب بإصابة عدد منهم.

وأظهر مقطع فيديو اعتداء قوات الاحتلال على مواطنة أثناء محاولتها الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة عبر باب الأسباط.

وأدى مئات المصلين صلاة الجمعة في حي رأس العامود بالقدس المحتلة إثر منع الاحتلال وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى المبارك.

كما أطلقت قوات الاحتلال المياه العادمة تجاه المصلين ومركباتهم في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

ومنعت قوات الشرطة مسناً مقدسياً من الجلوس تزامناً مع صلاة الجمعة في حي رأس العامود.

وقال المسن من عائلة شقيرات من بلدة جبل المكبر انه حاول الدخول من كل الأبواب لكن رجال الشرطة منعوه.

كما وثق نشطاء عبر فيديوهات إصابة امرأة مسنة بفعل الاعتداء عليها من مجندات إسرائيليات، كما اعتدى عناصر من شرطة الاحتلال على مجموعة من المصلين بعد منعهم من دخول المسجد الأقصى.

قوات الاحتلال تعتدي على سيدة أثناء محاولتها الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة عبر باب لأسباط pic.twitter.com/6gZw651MRT — Zaid Alsalman (@ZaidAlsalman6) January 5, 2024

وفي جولة قام بها طاقم مركز معلومات وادي حلوة في البلدة القديمة، ظهر أن الحركة التجارية شبه مشلولة بسبب التواجد الشرطي الدائم على أبواب البلدة القديمة، وإجراءات التفتيش التي تستهدف الشبان والشابات، إضافة الى ذلك قلة المصلين الذين يتمكنون من الوصول الى الأقصى، حيث يعتمد تجار البلدة القديمة على رواد الأقصى.

ورصد المركز اغلاق كافة المحلات التجارية في سوق القطانين، ومعظم المحلات في حارة باب حطة والواد، بسبب قلة المتسوقين.

وفي سياق آخر، أبعدت سلطات الاحتلال الأسير المحرر صالح أبو الحمص من بلدة العيسوية، عن مدينة القدس لمدة 4 أيام.

وأفرج عن أبو الحمص صباح الخميس بعد قضاء محكوميته البالغة 20 شهرا.

وأبعدت سلطات الاحتلال المواطن أحمد عليان من بيت صفافا، عن منزله في القرية لمدة 3 أيام.

ونفذت سلطات الاحتلال اقتحامات للبلدات والأحياء في القدس، وفي ساعات الصباح نفذت اقتحاما لحي الصوانة وقرية الطور، فيما نفذت اقتحامات متكررة طوال يوم الخميس لحي الجديرة في قرية جبل المكبر، واقتحمت المنازل والمحلات التجارية وحررت المخالفات العشوائية. كما تواصل سلطات الاحتلال اغلاق مدخل حي الجديرة ببلدة المكبر بالمكعبات الاسمنتية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على سيدة أثناء محاولتها الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة pic.twitter.com/8Cjdnv4HCk — خبرني Khaberni (@khaberni) January 5, 2024

واعتقلت القوات أمس 11 شابا من القرية، ومددت توقيف بهاء شقيرات، محمد مشعل، صلاح شقيرات، قصي شقيرات، سيف الدين سلحوت ليوم الاثنين القادم. وأفرجت عن الشبان: وائل شقيرات، موسى شقيرات، أمير شقيرات، نضال شقيرات، محمد شقير، بشرط الحبس المنزلي لمدة أسبوعين وكفالة نقدية بقيمة 2000 شيكل لكل منهم.

وفي سياق متصل، فرضت بلدية الاحتلال في القدس “أرنونا” ضريبة جديدة بقيمة ٤٠٠ شيكل دعما للمستوطنين في غلاف غزة.

ووجه رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه لؤون رسالة طالب فيها بمساندة المستوطنين في غلاف غزة الذين يسكون في القدس وعددهم ٢٠ ألفا.