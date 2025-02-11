منع الفنان الصيني المعارض آي واي واي من دخول سويسرا

جنيف: أعلنت الشرطة السويسرية الثلاثاء أن الفنان الصيني المعارض آي واي واي مُنع من دخول سويسرا لأنه لا يملك وثائق السفر المناسبة، فيما وثّق الفنان ترحيله من مطار زوريخ من خلال بث حيّ عبر الشبكات الاجتماعية.

وفي منشور على إنستغرام مساء الاثنين، ذكر الفنان أنه اكتشف لدى وصوله إلى سويسرا، بعد نزوله من طائرة آتية من لندن، أنه ممنوع من الدخول.

وكتب “سأنام الليلة على مقعد مع بطانية، في انتظار إجلائي في صباح غد (الثلاثاء) عند الساعة 06,50”.

ونشر آي واي واي الثلاثاء مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعبر بالسيارة في محطة شبه مهجورة في مطار زوريخ قبل مغادرته إلى لندن.

وردا على سؤال حول هذا الأمر، قالت شرطة كانتون زيورخ لوكالة فرانس برس إنها “اكتشفت أن واي واي، باعتباره مواطنا صينيا، لم يكن لديه وثائق السفر اللازمة” لدخول الأراضي السويسرية.

وقال ناطق باسم الوزارة في رسالة عبر البريد الإلكتروني “لهذا السبب رُفض دخوله إلى فضاء شنغن”، منطقة حرية التنقل في أوروبا.

وقالت الشرطة “كما هو معتاد في مثل هذه الحالات، بقي واي واي في منطقة الترانزيت حتى موعد رحلة عودته إلى مطار الانطلاق”، مؤكدة أن الفنان “لم يُقبض عليه مطلقا واحتفظ بحرية التحرك طوال الوقت”.

ويُعتبر آي واي واي (67 عاما)، وهو ابن شاعر كان يحظى باحترام الزعماء الشيوعيين السابقين، من أشهر الفنانين المعاصرين في الصين، إذ ساعد في تصميم ملعب “عش الطائر” الشهير لدورة الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008.

لكنه بات منبوذا من أوساط النظام الشيوعي بعد انتقاده الحكومة الصينية، وسُجن لمدة 81 يوما في عام 2011. وفي نهاية المطاف، غادر الصين إلى ألمانيا بعد أربع سنوات.

وكان الفنان الذي يعيش مع ابنه في البرتغال منذ عام 2019، قد زار سويسرا في السابق للمشاركة في فعاليات ثقافية وتقديم معارض، وكانت زيارته الأخيرة في عام 2023.

