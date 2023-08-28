منع المنقوش من مغادرة ليبيا.. والمعارضة الإسرائيلية تهاجم تسريب كوهين لقاءه معها

طرابلس: أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، إدراج وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة ليبيا إلى حين امتثالها للتحقيقات.

وجاء قرار منع المنقوش من مغادرة ليبيا، بعد شائعات عن فرارها بطائرة خاصة، عقب وقفها عن العمل إثر الكشف عن عقدها لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأكد جهاز الأمن الداخلي في بيان، وقوف جميع السلطات “صفا واحد” مع تطلعات الشعب الليبي واحترام مشاعره تجاه كافة القضايا، لاسيما القضية الفلسطينية.

واستنكر البيان “جلوس المنقوش مع أحد أفراد الكيان الصهيوني (في إشارة إلى وزير الخارجية)”، محذرا من الصفحات والحسابات الإلكترونية “المأجورة”، التي تسعى منذ أيام لنشر الشائعات والتحريض ضد المؤسسات العامة للدولة وممتلكاتها.

ومساء الأحد، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارا يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق، بعد لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي.

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي اليوم الإثنين، إن الاجتماع بين كوهين والمنقوش، تم الاتفاق عليه مسبقا “على أعلى المستويات” في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.

قال مسؤول إسرائيلي إن الاجتماع بين كوهين والمنقوش، تم الاتفاق عليه مسبقا “على أعلى المستويات” في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.

هجوم من المعارضة الإسرائيلية

كما هاجمت المعارضة الإسرائيلية، وزيرَ الخارجية إيلي كوهين، على خلفية تسريبه خبر عقده لقاء مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد على منصة “إكس”: “دول العالم تتابع هذا الصباح التسريب غير المسؤول لاجتماع وزيري الخارجية الإسرائيلي والليبية، وتتساءل: هل هذه دولة يمكننا أن نقيم معها علاقات خارجية؟ هل هذه دولة يمكنك الوثوق بها؟”.

وأضاف: “هذا ما يحدث عندما تعيّن وزيرا للخارجية إيلي كوهين، وهو شخص لا خلفية له بهذا المجال”.

واعتبر لبيد أن تسريب عقد الاجتماع مع وزيرة الخارجية الليبية “عمل غير احترافي، وغير مسؤول، وفشل خطير في الحكم”.

وتابع: “إنه صباح العار الوطني والمخاطرة بحياة الإنسان، من أجل عنوان رئيسي”.

من جانبه، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، إلى إنهاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تداعيات تسريب لقاء كوهين مع المنقوش.

وقال غانتس، زعيم حزب “الوحدة الوطنية” المعارض، في تغريدة على منصة “إكس”: “العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل مسألة حساسة وجدية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الدول العربية، وبالتأكيد تلك التي لا تربطنا بها علاقات رسمية”.

وأضاف في إشارة الى تسريب اللقاء: “عندما تفعل كل شيء من أجل العلاقات العامة والعناوين الرئيسية، دون أي مسؤولية أو تفكير تقدمي، فهذا ما يحدث. في العلاقات الخارجية أو الأمن أو الاقتصاد أو التعليم”.

وتابع: “حكومة نتنياهو حكومة مهملة وفاشلة ويجب أن تنتهي أيامها”.

وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، عن مسؤولين لم تسمهم، قولهم إنه خلال التحضير للقاء كوهين والمنقوش “اتفق الطرفان على أن يتم الإعلان عن اللقاء، وهذا كان تفاهما بينهما”.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.

(وكالات)