منع الناشطة البحرينية مريم الخواجة من السفر من المملكة المتحدة باتجاه المنامة- (فيديو)

لندن: قالت ناشطة بحرينية ابنة حقوقي بارز مسجون، الجمعة، إنها مُنعت من السفر على متن رحلة من لندن سعيا للعودة إلى المملكة الخليجية دعما لوالدها.

وكانت مريم الخواجة قد ذكرت أنها تواجه خطر الاعتقال لدى وصولها الى البحرين حيث حكم عليها غيابيا بتهمة “التعدي على شرطيّتين” مع أربع قضايا أخرى معلّقة.

وكانت تعتزم السفر مع نشطاء حقوقيين آخرين، من بينهم الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار والأمين العام لمنظمة “أكشن أيد دنمارك” Action Aid-Denmark تيم وايت والمسؤول في منظمة العفو أندرو أندرسون والمدير بالإنابة لمنظمة “فرونت لاين ديفندرز” Front Line Defenders أوليف مور والتي كان عبد الهادي الخواجة عضوًا فيها.

غير أن الخواجة التي تحمل أيضا الجنسية الدنماركية، أوضحت أنها مُنعت من الصعود على متن طائرة بريتيش إيرويز.

وقالت الخواجة في تسجيل فيديو على منصة إكس “حاولنا تسجيل أنفسنا هنا في مكتب بريتش ايرويز وأُبلغنا بأنه لن يُسمح لنا بالصعود على متن الطائرة”.

وأضافت “رغم أنني مواطنة بحرينية قيل لي إن علي الاتصال بدوائر الهجرة البحرينية في حال أردت الحصول على بطاقة صعود للطائرة إلى البحرين”.

“from the airport now, Maryam denied boarding a flight to Bahrain by British Airways on behalf of Bahraini regime” @British_Airways #FreeAlKhawaja pic.twitter.com/qDs9vHtUOU

وقالت بريتيش ايرويز إن “جميع خطوط الطيران مرغمة قانونا على الامتثال لقوانين الهجرة وشروط الدخول للزبائن على النحو الذي تحدده كل دولة”.

Bahraini authorities instructed @British_Airways to deny boarding to @MARYAMALKHAWAJA, FLD Interim Director @OliveMoore + others en-route to Bahrain.

Using @British_Airways to do their bidding shows Bahraini authorities cannot be trusted to uphold their human rights obligations. pic.twitter.com/hK2gb7lmSn

