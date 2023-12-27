منع الناشط الأمريكي المعروف شون كينغ من النشر على “إنستغرام” بسبب موقفه الداعم لفلسطين – (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: قال الناشط الأمريكي المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، شون كينغ، إنّ مجموعة “ميتا” قامت بتعطيل حسابه على إنستغرام بسبب منشوراته الداعمة للفلسطينيين.

كان لدى كينغ، المعروف بمناصرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحركات مثل “حياة السود مهمة” أكثر من 5 ملايين مستخدم قبل إزالة حسابه على المنصة المملوكة لشركة ميتا عشية عيد الميلاد.

وزعم متحدث باسم ميتا بأنه تم تعطيل الحساب بسبب حالات الثناء المتعددة للكيانات المعينة التي تنتهك سياساتنا”.

ولم يحدد المتحدث انتهاكات كينغ، ولكن سياسة الشركة تنص على أن برامجها لا تسمح بـ “الثناء والدعم الفني وتمثيل مختلف المنظمات الخطيرة”.

وحث تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، هذا الشهر، شركة “ميتا” على إصلاح هذه السياسة، مشيراً إلى سلسلة من “العيوب” في تطبيقها.

قامت المنظمة بتحليل أنماط “الرقابة المشددة” على المحتوى الذي يدعم الفلسطينيين، مستشهدة بتقارير المستخدمين عن قيام شركة ميتا بإزالة منشوراتهم أو تقييد وصولهم إلى بعض ميزات إنستغرام وفيسبوك.

ونشر كينغ يوم الإثنين مقطع فيديو وبيانًا على صفحته على فيسبوك كشف أنّ المنصة حظرته على الإنترنت بسبب “القتال من أجل فلسطين”.

وكتب كينغ على منصة فيسبوك، المملوكة أيضاً لشركة ميتا “أخبرتني مصادري داخل “ميتا” أنهم يتتبعون عنوان IP الخاص بي وسوف يحذفون أي شيء أقوله في أي مكان أقوله”.

وأضاف أنه يخطط لاتخاذ كل الإجراءات المتاحة لاستعادة حسابه على إنستغرام.

وأفادت شبكة “إن بي سي نيوز” أن كينغ يستعين بمجموعة من المحامين للمضي قدماً مع قسم الحقوق المدنية للفريق القانوني في ميتا”

وفي بيانه على فيسبوك، كتب أنه “آمن” وأنه كان يأمل أن تكون منصته على إنستغرام بمثابة غطاء للفلسطينيين الذين “لا يستطيعون تحمل خسارة حساباتهم” من خلال توثيق محنتهم داخل غزة والضفة الغربية.

وكتب: “أنا أرفض خيانة قيمي ومبادئي من خلال التزام الصمت إزاء هذه الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة والضفة الغربية”. “لا يمكنك أبدًا تلطيف الكلمات حول الإبادة الجماعية. لا يمكنك أبداً أن تتقن الكلمات حول جرائم الحرب. “يجب أن تقول الحقيقة للسلطة بكل طريقة تعرفها.”

وقال إنه يخشى أن تقوم ميتا بالانتقام من الفلسطينيين.