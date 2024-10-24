منع بيلا حديد من دخول السعودية يتصدر «الترند» ووسائط التواصل

الرياض – «القدس العربي»: تصدر اسم عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد «ترند» محرك البحث «غوغل»، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تصدر هاشتاغ بعنوان «نرفض بيلا حديد في السعودية»، لحضورها فعاليات أسبوع الموضة في الرياض.

وانتشر الوسم بشكل مكثف على منصة «إكس»، الأربعاء، تحت عنوان «نرفض بيلا حديد في السعودية».

وكان من المقرر أن يستضيف «هيا هوب» في نسخته الرابعة بيلا حديد مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في جلسة حوارية للحديث عن تجربتها كعارضة أزياء عالمية ورائدة أعمال، حسب ما أعلنت عدة وسائل إعلامية سعودية.

وعند البحث عن تلك الأخبار على المواقع الإلكترونية، تظهر رسائل تفيد أن «الرابط غير صحيح»، ما يشير إلى حذفها، كما أن رابط برنامج فعاليات المؤتمر على الموقع الرسمي، يخلو من الجلسة الحوارية لبيلا حديد، والتي كانت مبرمجة في أول الشهر المقبل.

وجاء هاشتاغ الرفض، بعدما أفادت بعض التقارير أنها وافقت على حضورفعاليات أسبوع الموضة في المملكة السعودية، وأنها كانت متهمة من قبل بإهانة السعودية، بعدما نشرت صورة لها وهي توجه حذاءها نحو طائرة تحمل علم السعودية.

وكانت العارضة سارعت بعد تلك الأزمة بالاعتذار، وكتبت من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، قائلة: «أحب من كل قلبي الجانب العربي والمسلم من عائلتي، واعتذر لكل شخص شعر بالإهانة».

وتواجه العارضة وأسرتها حملة إسرائيلية شعواء بسبب موقفها ودفاعها عن غزة وما تتعرض له فلسطين من فظائع.