منع تجمّعين في باريس مؤيدين للفلسطينيين- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”: أَمَرَ قائدُ شرطة باريس، لوران نونيز، بمنع تجمّعين مؤيدين للفلسطينيين كان من المقرر تنظيمهما غداً الخميس في ساحة الجمهورية بباريس، معتبراً أن هذا الحظر تم اتخاذه “مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الإخلال بالنظام العام”.

وتأتي إحدى الدعوات للتجمع من “التجمع الوطني من أجل سلام عادل ودائم في فلسطين”، والثانية من جمعية “التضامن الفرنسي الفلسطيني”. وتطالب المنظمتان اللتان تقدمان الدعم للفلسطينيين بإنهاء الحصار المفروض على غزة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وقبل ذلك تم حظر مظاهرات أخرى في مدينتي مرسيليا وليون. وعلى الرغم من هذا الحظر، فقد نظمت مسيرة، يوم الثلاثاء، في مرسيليا لإظهار “الدعم للشعب الفلسطيني في كفاحه ضد دولة إسرائيل الاستيطانية”. كما تجمع حوالي 150 شخصاً في مدينة ليون، يوم الإثنين، تضامناً مع الفلسطينيين.

في أعقاب هجوم “حماس” على إسرائيل، وبناءً على طلب وزير الداخلية الفرنسي، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول أماكن العبادة اليهودية والمصالح الإسرائيلية في فرنسا.

و تجمع آلاف الأشخاص، يوم الإثنين، في باريس دعماً لإسرائيل، بعد يومين من هجوم “حماس”، في مسيرة غادرت ساحة فيكتور هوغو، لتصل إلى برج إيفل، بدعوة من المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية (كريف) في فرنسا. شارك فيها العديد من الشخصيات السياسية، بما في ذلك رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيت، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة أوليفييه فيران، ووزير الوظيفة العمومية غيريني، ورؤساء مناطق، في مقدمتهم، رئيسة منطقة باريس الكبرى فاليري بيكريس. وشارك أيضاً في هذه المسيرة التضامنية مع إسرائيل رئيس الجمهورية السابق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني، فضلاً عن رئيس حزب الجمهوريين اليميني المعارض إريك سيوتي.