منع جاسوس صيني له علاقات تجارية مع الأمير أندرو من دخول المملكة المتحدة

لندن: تم منع جاسوس صيني مشتبه به، له علاقات تجارية مع الأمير أندرو، من دخول المملكة المتحدة، بسبب مخاوف من أن يشكل تهديداً للأمن القومي.

وأيدت محكمة الهجرة البريطانية القرار، أمس، الخميس، في حكم كشف أن المواطن الصيني، كان قد أقام علاقة وثيقة مع أندرو، لدرجة أنه تمت دعوته إلى حفل عيد ميلاد الأمير.

وأعرب مسؤولون حكوميون عن قلقهم من أن الرجل ربما أساء استخدام نفوذه لأن الأمير كان تحت “ضغوط كبيرة”، في ذلك الوقت، حسب منطوق الحكم.

وتعتقد السلطات البريطانية أن المواطن الصيني، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان يعمل لصالح إدارة عمل الجبهة المتحدة، وهي ذراع للحزب الشيوعي الصيني، التي يتم استخدامها للتأثير على الكيانات الأجنبية.

وقررت الحكومة أن رجل الأعمال “كان في وضع يسمح له بتكوين علاقات بين كبار المسؤولين الصينيين وشخصيات بارزة في المملكة المتحدة، يمكن استغلالها لأغراض التدخل السياسي من قبل الدولة الصينية، بحسب حكم المحكمة.

(أ ب)