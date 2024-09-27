منع جماهير برشلونة من حضور المباراة الأوروبية المقبلة خارج ملعبه بسبب لافتة نازية

مدريد: فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حظرا على بيع تذاكر لجماهير برشلونة الإسباني خلال مباراة الفريق المقبلة خارج ملعبه ببطولة دوري أبطال أوروبا بسبب لافتة رفعها مشجعو الفريق تحتوي على إشارات نازية.

وذكر يويفا اليوم الجمعة أنه يتعين على النادي الإسباني أيضا دفع غرامة قدرها 10 آلاف يورو، مضيفا أن ذلك يرجع إلى “السلوك العنصري” لمشجعيه.

وسيدخل حظر بيع التذاكر لجماهير برشلونة حيز التنفيذ في مباراة الفريق ضد ريد ستار بلغراد الصربي في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وتم عرض اللافتة في المدرجات المخصصة لجماهير الفريق الضيف خلال خسارة برشلونة 1 / 2 أمام مضيفه موناكو الفرنسي، الأسبوع الماضي، حيث كتب عليها “فليك هايل” في إشارة إلى هانزي فليك، مدرب منتخب ألمانيا السابق، الذي يتولى حاليا قيادة الفريق الكتالوني.

كان شعار “هايل” بمثابة تحية نازية شائعة قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.

وأشار يويفا إلى حادثة أخرى وقعت في الموسم الماضي، حيث تم رفع التحية النازية. وتسبب تكرار المخالفة في رفع عقوبة وقف التنفيذ وفرض الحظر.

ومن المقرر أن يتم خوض مباراة ثانية بدون جماهير الفريق الضيف في حالة ارتكاب مخالفة أخرى في العام المقبل.

يشار إلى أن برشلونة أكد مؤخرا رفضه لأي نوع من تمجيد اليمين المتطرف.

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