دار نشر فرنسية ممنوعة من معرض الكتاب في الجزائر “ربما بسبب رواية عن العشرية السوداء”- (فيديو)

باريس: أعلنت دار “غاليمار”، التي نشرت رواية لكمال داود يُعدّ محتواها غير قانوني في الجزائر، الخميس، أنّها مُنعت من المشاركة في معرض الكتاب في الجزائر العاصمة، المرتقب في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال ناطق باسم الدار لوكالة فرانس برس: “مُنعنا من الحضور من دون إعلامنا بالأسباب”.

ولم يتم الحصول على أيّ تأكيد أو تعليق من الجانب الجزائري.

وستُقام الدورة السابعة والعشرون لمعرض الجزائر الدولي للكتاب في قصر المعارض بالصنوبر البحري بين 6 و16 تشرين الثاني/نوفمبر.

ورواية “غاليمار” الرائدة خلال هذا الموسم الأدبي هي “الحوريات” (Houris) للكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود. ويسترجع هذا العمل الحرب الأهلية في الجزائر بين عامي 1992 و2002.

🗣 “Je suis algérien, français et écrivain : ce sont trois métiers différents” L’éloquence et la sagesse de @daoud_kamel : une parole nécessaire à écouter, et surtout, à lire 📖 Son livre, Houris, est en lice pour le Goncourt @Gallimard 📺 #QuelleEpoque @FranceTV @LeaSalame pic.twitter.com/QBqW17H7Fm — Quelle Époque! (@QuelleEpoqueOff) October 5, 2024

وكما يكتب داود في روايته، يحظر القانون الجزائري التطرّق في الكتب إلى الأحداث الدموية التي شهدتها تلك العشرية السوداء من تاريخ الجزائر، ما يمنع من نشر أو تصدير “الحوريات” في الجزائر.

وأشار الرئيس التنفيذي لدار النشر أنطوان غاليمار، عبر موقع “أكتوياليتي” Actualitte، إلى أنّ دور النشر الأخرى التابعة لمجموعته “مادريغال”، لن تشارك في المعرض تضامنا مع دار “غاليمار”.

أما عن أسباب هذا المنع، فقال أنطوان: “يمكن تصوّر كل شيء، نظراً إلى أنّ بريد المنظّمين لم يوفّر أيّ تفاصيل”.

وأعرب كمال داود عن أسفه لحظر كتابه في الجزائر، في تصريح خلال مهرجان كوريسبوندانس الأدبي في مانوسك الفرنسية، في نهاية أيلول/سبتمبر. وقال إنّ “كتابي يُقرأ في الجزائر لأنه مُقرصن. لكن لم يُنشر فيها للأسف. يتعرض للنقد وتبرز تعليقات بشأن”.

وأبدت المنظمة المهنية للناشرين الفرنسيين تضامنها مع “غاليمار” في بيان، الخميس.

✍️”Rien de mieux pour faire oublier une guerre que de parler d’une autre guerre.”

📕Avec son nouveau livre “Houris” (@Gallimard), un des chocs de la rentrée, @daoud_kamel nous plonge au cœur de la « décennie noire algérienne ». pic.twitter.com/nHoUEnj0oV — La Grande Librairie (@GrandeLibrairie) September 18, 2024

(أ ف ب)