دار نشر فرنسية ممنوعة من معرض الكتاب في الجزائر “ربما بسبب رواية عن العشرية السوداء”- (فيديو)

باريس: أعلنت دار “غاليمار”، التي نشرت رواية لكمال داود يُعدّ محتواها غير قانوني في الجزائر، الخميس، أنّها مُنعت من المشاركة في معرض الكتاب في الجزائر العاصمة، المرتقب في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال ناطق باسم الدار لوكالة فرانس برس: “مُنعنا من الحضور من دون إعلامنا بالأسباب”.
ولم يتم الحصول على أيّ تأكيد أو تعليق من الجانب الجزائري.
وستُقام الدورة السابعة والعشرون لمعرض الجزائر الدولي للكتاب في قصر المعارض بالصنوبر البحري بين 6 و16 تشرين الثاني/نوفمبر.
ورواية “غاليمار” الرائدة خلال هذا الموسم الأدبي هي “الحوريات” (Houris) للكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود. ويسترجع هذا العمل الحرب الأهلية في الجزائر بين عامي 1992 و2002.
🗣 “Je suis algérien, français et écrivain : ce sont trois métiers différents”
L’éloquence et la sagesse de @daoud_kamel : une parole nécessaire à écouter, et surtout, à lire 📖
Son livre, Houris, est en lice pour le Goncourt @Gallimard
📺 #QuelleEpoque @FranceTV @LeaSalame pic.twitter.com/QBqW17H7Fm
— Quelle Époque! (@QuelleEpoqueOff) October 5, 2024
وكما يكتب داود في روايته، يحظر القانون الجزائري التطرّق في الكتب إلى الأحداث الدموية التي شهدتها تلك العشرية السوداء من تاريخ الجزائر، ما يمنع من نشر أو تصدير “الحوريات” في الجزائر.
وأشار الرئيس التنفيذي لدار النشر أنطوان غاليمار، عبر موقع “أكتوياليتي” Actualitte، إلى أنّ دور النشر الأخرى التابعة لمجموعته “مادريغال”، لن تشارك في المعرض تضامنا مع دار “غاليمار”.
أما عن أسباب هذا المنع، فقال أنطوان: “يمكن تصوّر كل شيء، نظراً إلى أنّ بريد المنظّمين لم يوفّر أيّ تفاصيل”.
وأعرب كمال داود عن أسفه لحظر كتابه في الجزائر، في تصريح خلال مهرجان كوريسبوندانس الأدبي في مانوسك الفرنسية، في نهاية أيلول/سبتمبر. وقال إنّ “كتابي يُقرأ في الجزائر لأنه مُقرصن. لكن لم يُنشر فيها للأسف. يتعرض للنقد وتبرز تعليقات بشأن”.
وأبدت المنظمة المهنية للناشرين الفرنسيين تضامنها مع “غاليمار” في بيان، الخميس.
✍️”Rien de mieux pour faire oublier une guerre que de parler d’une autre guerre.”
📕Avec son nouveau livre “Houris” (@Gallimard), un des chocs de la rentrée, @daoud_kamel nous plonge au cœur de la « décennie noire algérienne ». pic.twitter.com/nHoUEnj0oV
— La Grande Librairie (@GrandeLibrairie) September 18, 2024
(أ ف ب)
لو كان الكتاب ينتقد الصهاينة وحرب الابادة ومنع في اوربا لرايتهم متحدين في هادا القرار، الجزائر بلد سيد لايتلقي الأوامر، حتي التأشيرة لاتمنح لكل شخص اوروبي فهي ليشت جزر الموز
دار Gallimard تنشر دوما للروائيين الجزائريين اللائكيين كمال داوود و بشير صنصال الذين اشتهرا و فتحت لهما الأبواب الإعلامية على مصراعيها في فرنسا منذ هجرتهما من الجزائر. فتحت لهم الأبواب بسبب تبنيهما كتابات إيديولوجية راديكالية مناهضة للإسلام والمسلمين بشكل فج هي دار نشر ذات إيديولوجية نيوكولونيالية و تهجمية على الإسلام تحت ذريعة “حرية الفكر و الإبداع” و إلا كيف نفسر رفضها نشر روايات الروائي العالمي الجزائري “ياسمينة خضرا” الذي رفض رفضا قاطعا كتابة روايات على مقاس الأجندة الفكرية المتطرفة التي لا شغل لها سوى تأجيج الكراهية بين أطياف المجتمع الفرنسي عبر شماعة الإسلام و ربطه بالهجرة والإرهاب و التطرف و الإجرام إلى درجة حرمان الروائي العالمي ياسمينة خضرا من جائزة Goncourt الأدبية العريقة مرتين متتاليين و هو الذي كان مرشحا لها بقوة.
مفاتيح النجاح بفرنسا للكتاب الجزائريين هي التهجم على الجزائر وتاريخها.
يحظر القانون الجزائري التطرّق في الكتب إلى الأحداث الدموية التي شهدتها تلك العشرية السوداء من تاريخ الجزائر
الكاتب ودار النشر يعرفون هذا فما هدف عرض هذا الكتاب ؟
أما أن الكتاب مقرصن بالجزائر وله قراء فهذا كذب.
تصفية نصف مليون إنسان في العشرية السوداء..وتغييب آلاف من المواطنين نساء ورجالا..في إنقلاب دموي اعقبته حرب شعواء…هي محطة تاريخية قاتمة السواد..تتحمل فرنسا المسؤولية التاريخية والاخلاقية والقانونية عنها..بحكم أن من قاموا بها لم يكونوا بعيدين عن مركز القرار الفرنسي..وعن الدولة العميقة في باريس…ولن يفلح قرار مصادرة أو منع الكتب المتعلقة بموضوع العشرية في طمس معالمها…. أو في محاكمة المرحلة برموزها..رغم افلات رأسهم من المحاكمة في سويسرا بسبب موته..
نشكر الجيش الوطني الشعبي على الأمن الذي نعيشه اليوم بين حدود وطننا التي لن يتجرأ أي صهويني يهودي أو عربي أن يقترب منها ولو في المنام.
مواطن.
رحم الله جنرالاتنا من ماتوا وحفظ الله من هم أحياء لحمايتنا كما قاموا به في العشرية السوداء.
لكن رغم موته والارجح تصفيته، ترك مقابلات وحوارات صحفية تشير إلى علاقة فرنسا و دولة عربية خليجية أحداث العشرية السوداء .
لو كان الكتاب يتحدث عن ما يقع في غزة و حرب الابادة الصهيونية في الشرق الأوسط لمنع من النشر تضامنا مع النتن ياهو
عنوان الكتاب ” الحوريات ” ( أي الحور العين ) هو في ذاته إستفزار ، و الكاتب معروف بمقالاته المسيئة لأخلاق المجتمع الجزائري .