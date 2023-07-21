منع رئيسة المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان من دخول بريطانيا بسبب قضية علاء عبدالفتاح

القاهرة- “القدس العربي”:

رفضت السفارة البريطانية لدى القاهرة منح رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري مشيرة خطاب تأشيرة سفر إلى لندن، على خلفية ازمة استمرار احتجاز الناشط والمدون المصري البريطاني علاء عبد الفتاح.

وقالت خطاب، في تصريحات متلفزة، إن السفارة البريطانية أعاقت سفرها إلى لندن، ورفضت منحها تأشيرة السفر، رغم امتلاكها جواز سفر دبلوماسياً، و مذكرة من وزارة الخارجية.

وبينت أن السفارة رفضت إعطاءها تأشيرة السفر للندن بسبب قضية الناشط علاء عبد الفتاح، رغم سعيها الدائم فى هذه القضية.

وتابعت أن السفارة البريطانية طلبت منها التواصل مع السفير البريطاني، ولكنها رفضت التحدث معه، ولم تهتم، معقبةً: “لم أهتم بهذا الموضوع، ولن أتحدث مع السفير”.

والإثنين الماضي، حثّ 100 من نواب البرلمان وأعيان مجلس اللوردات الحكومةَ البريطانية على القيام بمزيد من العمل للإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح.

وحصل عبد الفتاح، الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

ويقضي علاء، الذي يعدّ وجهاً بارزاً في ثورة يناير، حكماً بالسجن مدته 5 سنوات، في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.