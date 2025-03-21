منع عالم فرنسي من دخول الولايات المتحدة بسبب رسائل مناهضة لترامب

واشنطن- “القدس العربي”: قالت الحكومة الفرنسية إن عالما فرنسيا مُنع من دخول الولايات المتحدة هذا الشهر بسبب رسائل انتقد فيها سياسات البحث التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب .

وقال فيليب بابتيست وزير التعليم العالي الفرنسي إنه “علم بقلق أن أكاديميا فرنسيا كان سيتوجه إلى مؤتمر في هيوستن تم منعه من الدخول قبل ترحيله” إلى أوروبا.

وأوضح بابتيست أن الأكاديمي، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان في مهمة لصالح المركز الوطني للبحوث العلمية.

وقال بابتيست في بيان لوسائل إعلام متعددة: “هذا الإجراء اتخذته السلطات الأمريكية على ما يبدو لأن هاتف هذا الباحث كان يحتوي على مراسلات مع زملاء وأصدقاء عبّر فيها عن رأي شخصي بشأن سياسة البحث التي تنتهجها إدارة ترامب”.

وأضاف الوزير: “حرية الرأي، وحرية البحث، والحرية الأكاديمية قيمٌ سنواصل التمسك بها بكل فخر. وسأدافع عن حق جميع الباحثين الفرنسيين في الالتزام بها، بما يتوافق مع القانون”.

وذكرت وكالة فرانس برس للأنباء أن الحادثة وقعت في التاسع من مارس/ آذار الجاري، نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع على الأمر.

وخضع الأكاديمي لتفتيش عشوائي عند وصوله إلى الولايات المتحدة. وورد أنه فُتش جهاز حاسوبه وهاتفه. واتُّهم بإرسال رسائل “تعبر عن كراهية تجاه ترامب، ويمكن وصفها بالإرهاب”، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس، نقلاً عن مصدر آخر مطلع على الأمر. وأُسقطت جميع التهم الموجهة إليه، وفقاً للوكالة.

ويخضع جميع المسافرين إلى الحدود الأمريكية للتفتيش من قِبل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP). وفي حالات نادرة، قد يقوم موظفو الهيئة بتفتيش جهاز الكمبيوتر أو الكاميرا أو الهاتف أو أي أجهزة إلكترونية أخرى للمسافر، وفقًا لما ذكرته الهيئة على موقعها الإلكتروني.

وخلال مؤتمر ميونيخ للأمن، شنّ نائب الرئيس جيه دي فانس هجوما على المسؤولين الأوروبيين، متهما إياهم بقمع وجهات النظر المعارضة والتراجع عن “القيم الأساسية”.

وقال فانس في منتصف فبراير/ شباط: “بالنسبة للعديد منا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يبدو الأمر أكثر فأكثر مثل المصالح القديمة المتجذرة التي تختبئ وراء كلمات من الحقبة السوفييتية مثل “التضليل” و”التضليل الإعلامي”، والتي ببساطة لا تحب فكرة أن شخصًا لديه وجهة نظر بديلة قد يعبر عن رأي مختلف أو، لا قدر الله، يصوت بطريقة مختلفة أو، الأسوأ من ذلك، الفوز في الانتخابات”.

وأصدرت المملكة المتحدة تحذيرًا سفريًا مُحدّثًا للمسافرين إلى الولايات المتحدة، مُحذرةً إياهم من عواقب وخيمة في حال انتهاكهم قوانين الهجرة الأمريكية. وجاء هذا التحذير بعد يوم من إصدار ألمانيا توجيهها الخاص بالسفر عقب اعتقال ثلاثة من مواطنيها أثناء محاولتهم دخول الولايات المتحدة.