منع غير مسبوق للصحافيين من مرافقة ترامب إلى الشرق الأوسط.. ورابطة مراسلين: إساءة لكل أمريكي

واشنطن: أعربت المجموعة الممثلة للصحافيين العاملين في البيت الأبيض، يوم الإثنين، عن انزعاجها من قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع أي مراسلين من وكالات الأنباء العالمية من مرافقة الرئيس على متن طائرة “إير فورس وان” خلال رحلته إلى الشرق الأوسط.

ولم يكن هناك أي مراسل من وكالات أسوشيتد برس أو بلومبرغ أو رويترز على متن الطائرة، التي اعتاد الرؤساء من خلالها التحدث إلى الصحافيين المرافقين لهم.

وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض في بيان: “تقاريرهم تُوزّع بسرعة على آلاف من وسائل الإعلام وملايين القرّاء حول العالم يوميًا، ما يضمن وصولًا متكافئًا إلى تغطية الرئاسة للجميع”.

وأضافت: “هذا التغيير يُعدّ إساءة لكل أمريكي له الحق في معرفة ما يفعله أعلى مسؤول منتخب في البلاد، بأسرع وقت ممكن”.

ويخوض البيت الأبيض نزاعًا قانونيًا مع وكالة أسوشيتد برس، منذ أن تم منعها من تغطية بعض الفعاليات “المحدودة”، بعد رفضها الامتثال لأمر تنفيذي أصدره ترامب، يقضي بتغيير اسم “خليج المكسيك” إلى “خليج أمريكا”.

ولم ترد المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على طلبات التعليق.