سياسة | دولي | الولايات المتحدة

منع غير مسبوق للصحافيين من مرافقة ترامب إلى الشرق الأوسط.. ورابطة مراسلين: إساءة لكل أمريكي

13 - مايو - 2025

ترامب على متن الطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز في ماريلاند متوجهاً إلى الشرق الأوسط في 12 مايو 2025. ا ف ب

حجم الخط
1

واشنطن: أعربت المجموعة الممثلة للصحافيين العاملين في البيت الأبيض، يوم الإثنين، عن انزعاجها من قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع أي مراسلين من وكالات الأنباء العالمية من مرافقة الرئيس على متن طائرة “إير فورس وان” خلال رحلته إلى الشرق الأوسط.
ولم يكن هناك أي مراسل من وكالات أسوشيتد برس أو بلومبرغ أو رويترز على متن الطائرة، التي اعتاد الرؤساء من خلالها التحدث إلى الصحافيين المرافقين لهم.
وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض في بيان: “تقاريرهم تُوزّع بسرعة على آلاف من وسائل الإعلام وملايين القرّاء حول العالم يوميًا، ما يضمن وصولًا متكافئًا إلى تغطية الرئاسة للجميع”.
وأضافت: “هذا التغيير يُعدّ إساءة لكل أمريكي له الحق في معرفة ما يفعله أعلى مسؤول منتخب في البلاد، بأسرع وقت ممكن”.
ويخوض البيت الأبيض نزاعًا قانونيًا مع وكالة أسوشيتد برس، منذ أن تم منعها من تغطية بعض الفعاليات “المحدودة”، بعد رفضها الامتثال لأمر تنفيذي أصدره ترامب، يقضي بتغيير اسم “خليج المكسيك” إلى “خليج أمريكا”.
ولم ترد المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على طلبات التعليق.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول حسام النعيمى:
    مايو 13, 2025 الساعة 7:41 ص

    السؤال إلى الاخوه فى اليمن لماذا لم تشترطوا على امريكا بعدما توسلت إليكم لوقف صواريخكم عليها بأن توقف الحرب على غزه ..

    رد

أخبار ذات صلة

أوبزيرفر: نعرف كيف يسقط الطغاة.. ترامب عدو نفسه.. وسينزله جشعه وغروره وفساده عن العرش
27 - أبريل - 2025
فضيحة “سيغنال” تكشف عن نفاق إدارة ترامب وقلة خبرتها ولا مبالاتها بالضحايا اليمنيين
26 - مارس - 2025
البيت الأبيض يقرر تولي اختيار الصحافيين في التغطيات الرئاسية
26 - فبراير - 2025
رسامة كاريكاتير تستقيل بعد رفض “واشنطن بوست” نشر عمل يظهر بيزوس ينحني أمام ترامب
5 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية