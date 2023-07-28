منع لاعبات روسيا وبيلاروس من دخول التشيك للمشاركة ببطولة تنس

براغ: قال منظمو بطولة براغ المفتوحة التابعة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات اليوم الجمعة إن الشرطة التشيكية منعت لاعبة روسية من دخول البلاد بعدما أصدرت الحكومة قرارا بمنع رياضيي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في المنافسات الرياضية التي تستضيفها.

وتنطلق البطولة يوم الاثنين المقبل وكان من المقرر أن تشارك لاعبات من روسيا وروسيا البيضاء اللاتي كان من المقرر أن ينافسن كرياضيات محايدات دون علم وطني أو شعار.

لكن الحكومة أصدرت قرارا بنهاية الشهر الماضي يمنع رياضيي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في المنافسات التي تستضيفها التشيك وسمحت للشرطة بإلغاء تأشيراتهم.

وقال ميروسلاف مالي مدير البطولة إن الشرطة منعت لاعبة كان من المقرر أن تشارك في البطولة من الدخول أمس الخميس وإن المنظمين طلبوا من لاعبات أخريات من البلدين عدم السفر للمشاركة في البطولة.

(رويترز)