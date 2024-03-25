منع مراسل تلفزيوني أمريكي- فلسطيني من تغطية الحرب الإسرائيلية في غزة على شبكة “سي بي إس”

ديترويت (ميشيغان): طٌرد مراسل تلفزيوني أمريكي من أصول فلسطينية كان يعمل في شبكة “سي بي إس نيوز ديترويت” من وظيفته بعد أن اشتكى من أن المحطة لا توفر تغطية متساوية لوجهات النظر الفلسطينية الأمريكية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقًا لدعوى قضائية ضد المحطة.

وأكد الصحافي سمير سمرة أنه تعرض للانتقام والتمييز في شبكة (WWJ-TV) بعد أن اشتكى مما اعتبره تحيزًا ضد العرب.

الصحافي سمير سمرة

الدعوى المرفوعة يوم الخميس في المحكمة الفيدرالية نيابة عن سمرة( 27 عامًا) تقول إن الصحافي المتخصص في الوسائط المتعددة قد تم تمييزه من قبل الإدارة بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي وسئل عن آرائه بشأن الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة وحركة حماس.

وتفيد الدعوى، أيضاً، أن سمرة مُنع من تغطية القصص المتعلقة بديربورن (أكبر تجمع عربي سكاني عربي في أمريكا) أو الحرب في غزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب.

ورفض متحدث باسم شبكة سي بي إس ديترويت التعليق قائلاً: “نحن لا نعلق على الدعاوى القضائية المعلقة أو شؤون الموظفين”، حسبما ذكرت “فري بري برس ديترويت”.

وتقول الدعوى إن المحطة فصلت سمرة في 28 فبراير/شباط، بعد أن رفضت بث مقطع أنتجه عن حملة “غير ملتزم” التي شجعت سكان ميتشيغان على إظهار معارضتهم للحرب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الأخيرة في الولاية.

ويؤكد إبراهيم سمرة، 27 عامًا، أن الإدارة استهدفت صحافي الوسائط المتعددة بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي وطلبت منه إبداء آرائه بشأن حماس.

وقالت محاميته أماندا غنام إنه قيل له إنه طُرد بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي “تنتهك معايير وسياسات أخبار شبكة سي بي إس”.

وقال غنام لصحيفة فري برس: “كل ما أراد السيد سمرة فعله هو تقديم تقرير عن مجتمعه المحلي وجعل التغطية أكثر توازناً”. “إنها حالة واضحة جدًا، بمجرد أن بدأ في إثارة هذه القضية، أصبح في تلك المرحلة مثيرًا للمشاكل، ولا يمكننا أن نجعل هذا الرجل هنا يشكو من العنصرية والتمييز – يجب أن نتخلص منه”.

وأوضحت الدعوى أن سمرة هو مواطن من شيكاغو، تم توظيفه في شبكة سي بي إس ديترويت في عام 2022 بعد فترة قضاها في WNDU-16 في ساوث بيند بولاية إنديانا.

وقال محاميته إن منطقة التغطية المخصصة له في شبكة سي بي إس شملت المجتمعات العربية الأمريكية ذات الكثافة السكانية العالية في ديربورن وديربورن هايتس وهامترامك، بالإضافة إلى أجزاء من داونريفر.

وبدأت مشاكل سمرة في المحطة بعد وقت قصير من اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، عندما تقول الدعوى إنه حاول إثارة مخاوفه بشأن “التحيز” في التغطية. وتزعم الدعوى أن نشراتها الإخبارية أعطت الأولوية لوجهات النظر الإسرائيلية المحلية على تلك العربية، وتم السماح للموظفين غير العرب بالتحدث علنًا على الهواء وخارجه عن العيش في إسرائيل ونشر آرائهم حول الحرب.

وقالت الدعوى إن أحد مسؤولي المعايير والممارسات الإخبارية في شبكة سي بي إس قال لسمرة إنها اعترضت على جميع منشوراته المصورة على موقع إنستغرام المتعلقة بالحرب.

ويتضمن الحساب مقاطع فيديو سمرة الخاصة ومقاطع فيديو مُعاد نشرها للمظاهرات المناهضة للحرب. مقطع الفيديو الذي يقول محاميه إن المديرين استجوبوه في البداية عنه – لمظاهرة في شيكاغو حضرها أثناء إجازته لأحد أفراد الأسرة المريض – “لم يبلغ عنها أو يحللها أو يقدم أي رأي”.