منع منح تراخيص للتظاهر في بغداد مع قرب انعقاد القمة العربية الأسبوع المقبل- (بيان)

بغداد: أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت عدم منح أية تراخيص للخروج في مظاهرة شعبية في بغداد خلال الفترة مابين غدا الأحد وحتى العشرين من شهر مايو/أيار الجاري بمناسبة قرب انعقاد القمة العربية في بغداد في السابع عشر من الشهر الجاري.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية اليوم السبت أنه “منذ اللحظة الأولى لإعلان موعد انعقاد القمة العربية في بغداد شرعت القوات الأمنية العراقية بخطواتها لتأمين هذا الحدث المهم، الذي سيعكس الصورة الحقيقية لهذا البلد الكريم في كل شيء”.

وأوضح البيان وبالتزامن “مع قرب انعقاد القمة العربية زاد انشغال القوات الأمنية بالإستعداد لإنجاح هذه المناسبة، وسخرت جميع إمكاناتها لاستقبال ضيوف العراق”.

وأكدت وزارة الداخلية العراقية في بيانها “على عدم تنظيم أي تظاهرة مهما كانت الأسباب خدمية او غيرها، ولن تكون هناك أي رخصة للتظاهر، وأي محاولة ستكون خلافا للقانون، وهناك تعليمات صدرت بإلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر اعتبارا من يوم غد الأحد ولغاية الـ20 من الشهر الحالي”.

كما أكدت الوزارة ” أن القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي متظاهر يحاول إشغال القوات الأمنية عن واجباتها المكلفة بها خلال هذه الفترة”.



وأعلنت الحكومة العراقية أن جدول أعمال القمة العربية في بغداد سيبدأ من يوم الإثنين المقبل باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الإقتصادي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وأن اجتماع المجلس الإقتصادي و الاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة سيعقد يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح البيان أن اجتماع المندوبين الدائمين و كبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة سيعقد يوم 14 من الشهر الحالي وأن اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة سيعقد يوم 15 منه في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء.

وذكر البيان أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ34 و اجتماع القمة التنموية بدورتها الـخامسة سيعقد يوم 17 من الشهر الحالي في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء.

وأعلنت الحكومة العراقية إنهاء جميع الاستعدادات لاستقبال الوفود العربية والاجنبية المشاركة في القمة العربية.

(د ب أ)