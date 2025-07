منع ناشط يهودي من دخول إسرائيل إثر لقائه وزير خارجية إيران

القدس: أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، الاثنين، منع ناشط يهودي من دخول إسرائيل على خلفية لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفق إعلام عبري.

وفي 13 يونيو/ حزيران شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وقالت القناة 12 الخاصة: “حضر مؤتمر بريكس في البرازيل ديفيد فايس، وهو يهودي أمريكي، ويُعتبر من أبرز المتحدثين باسم جماعة ناطوري كارتا المناهضة للصهيونية”.

وأضافت: “في إطار المؤتمر (الذي انعقد الأحد ويستمر حتى اليوم الاثنين)، التقى فايس بوزير الخارجية الإيراني”.

🔻Anti-Zionist Rabbi Meets ِDr. Araghchi

🔹Rabbi Yisroel Dovid Weiss who is in Brazil to attend the #BRICS side meetings, met with our country’s Foreign Minister Seyyed Abbas Araghchi.

🔹He previously attended the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Brazil, expressed… pic.twitter.com/D2cIqWmQfR

— Iran Embassy in Australia (@IraninAustralia) July 7, 2025