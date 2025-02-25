منفذ عملية الطعن عند النصب التذكاري للمحرقة في برلين لاجئ سوري يتبنى فكر تنظيم “الدولة الإسلامية”

الشرطة في مكان الهجوم بالقرب من النصب التذكاري للمحرقة في برلين. 21 فبراير 2025. ا ف ب

برلين: أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية، الإثنين، أن منفذ عملية الطعن التي طالت سائحاً إسبانياً عند النصب التذكاري للمحرقة في برلين، مساء الجمعة، يتبنّى أيديولوجية تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقالت النيابة العامة المتخصصة في قضايا الإرهاب، في بيان، إن المشتبه به وسيم م. لاجئ سوري يبلغ 19 عاماً “تصرف بناءً على قناعة إسلامية متطرفة ومعادية للسامية” و”ضد المجتمع الألماني الليبرالي”.

وبالتالي، كُلّفت القضية من مكتب المدعي العام في برلين، وفُتح تحقيق أولي بتهمة محاولة القتل والتسبب بإصابة خطيرة.

والجمعة، هاجم المشتبه به من الخلف سائحاً إسبانياً يبلغ 30 عاماً كان يزور موقع النصب التذكاري، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في العنق، وأُنقذ بعدما خضع لعملية جراحية طارئة.

ثم فرّ قبل أن يعود بعد ثلاث ساعات إلى مكان الهجوم، حيث توجه نحو عناصر الشرطة التي لاحظت أن دماءً على يديه وسرواله ما أدى إلى توقيفه.

وبحسب السلطات فإن المشتبه به “كان يخطط منذ أسابيع لقتل يهود”، و”في هذا السياق اختار موقع الهجوم”.

وعثر المحققون في حقيبته على سجادة صلاة ومصحف وورقة عليها آيات من القرآن “ما يشير إلى وجود دافع ديني” لمخططه.

ونُفذ الهجوم قبل يومين من الانتخابات التشريعية في ألمانيا، في مناخ متوتر بسبب سلسلة من الهجمات ارتكبها أجانب.

(ا ف ب)