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منفذ عملية الطعن عند النصب التذكاري للمحرقة في برلين لاجئ سوري يتبنى فكر تنظيم “الدولة الإسلامية”

25 - فبراير - 2025

الشرطة في مكان الهجوم بالقرب من النصب التذكاري للمحرقة في برلين. 21 فبراير 2025. ا ف ب

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برلين: أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية، الإثنين، أن منفذ عملية الطعن التي طالت سائحاً إسبانياً عند النصب التذكاري للمحرقة في برلين، مساء الجمعة، يتبنّى أيديولوجية تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقالت النيابة العامة المتخصصة في قضايا الإرهاب، في بيان، إن المشتبه به وسيم م. لاجئ سوري يبلغ 19 عاماً “تصرف بناءً على قناعة إسلامية متطرفة ومعادية للسامية” و”ضد المجتمع الألماني الليبرالي”.

وبالتالي، كُلّفت القضية من مكتب المدعي العام في برلين، وفُتح تحقيق أولي بتهمة محاولة القتل والتسبب بإصابة خطيرة.

والجمعة، هاجم المشتبه به من الخلف سائحاً إسبانياً يبلغ 30 عاماً كان يزور موقع النصب التذكاري، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في العنق، وأُنقذ بعدما خضع لعملية جراحية طارئة.

ثم فرّ قبل أن يعود بعد ثلاث ساعات إلى مكان الهجوم، حيث توجه نحو عناصر الشرطة التي لاحظت أن دماءً على يديه وسرواله ما أدى إلى توقيفه.

وبحسب السلطات فإن المشتبه به “كان يخطط منذ أسابيع لقتل يهود”، و”في هذا السياق اختار موقع الهجوم”.

وعثر المحققون في حقيبته على سجادة صلاة ومصحف وورقة عليها آيات من القرآن “ما يشير إلى وجود دافع ديني” لمخططه.

ونُفذ الهجوم قبل يومين من الانتخابات التشريعية في ألمانيا، في مناخ متوتر بسبب سلسلة من الهجمات ارتكبها أجانب.

(ا ف ب)

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  1. يقول Abu anas:
    فبراير 25, 2025 الساعة 5:12 ص

    انتهت الانتخابا^ت ومعها انتهت هذه الأفلام المحروقة

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  2. يقول فريد:
    فبراير 25, 2025 الساعة 6:04 ص

    ثم فرّ قبل أن يعود بعد ثلاث ساعات إلى مكان الهجوم، حيث توجه نحو عناصر الشرطة التي لاحظت أن دماءً على يديه وسرواله ما أدى إلى توقيفه.

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    1. يقول حنظلة الفلسطيني:
      فبراير 25, 2025 الساعة 6:50 ص

      الادهى من ذالك ان الشرطي الذي امسك بالارهابي قال وبعد مرور ٢٤ ساعة ان الارهابي صاح ب الله أكبر!!!!!!!!
      من الواضح أن اشرطي اجبر على ذالك

  3. يقول بسام:
    فبراير 25, 2025 الساعة 7:20 ص

    الله يعين الألمان استقبلوا السوريين والأفغان بالترحيب وبدل العرفان بالجميل يغدرون بهم. نكران الجميل وكفران الإحسان يسلك بذلك سبيلاً إلى النار.

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    1. يقول المتوكل بالله:
      فبراير 25, 2025 الساعة 8:10 ص

      الألمان هجروا السوريين من بلادهم من أجل مصالح اقتصادية بحته
      اما الأفغان فهم كانوا عملاء ولقد قال احد افراد الجيش الألماني والذي خدم أفغانستان هؤلا الأفغان القادمين إلينا قدموا لنا خدمات جليلة وكانوا يرشدوننا إلى مواقع طالبان وحقول الالغام
      ثم الم تقل انجيلا ميركل نحن نريد أن نكسب قلوب الأفغان

  4. يقول فرّ قبل أن يعود ... إلى مكان الهجوم، .... عناصر الشرطة...لاحظت أن دماءً على يديه وسرواله:
    فبراير 25, 2025 الساعة 9:41 ص

    لا أفهم كيف يرجع مجرم إلى مكان تنفيذ جريمته 😲بعد أن جاءت الشرطة والدماء على يديه وسرواله.

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