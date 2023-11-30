منفّذا عملية مستوطنة راموت “شقيقان من حماس”.. ومن سكان القدس الشرقية- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن منفذي عملية إطلاق النار في القدس المحتلة، اليوم الخميس، شقيقان وأسيران سابقان ينتميان لحركة “حماس”.
لكن المعلومات التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية لم تؤكدها أي جهات فلسطينية، حتى ساعة نشر الخبر.
وقالت الهيئة إن المنفذين مراد نمر (38 عاماً) وإبراهيم نمر (30 عاماً)، من سكان بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.
https://twitter.com/paldf/status/1730137178137845922
🎥 #شاهد| قوات الا.حتـ.لا.ل تقتحم منازل منفذي عملية إطلاق النار وتعتقل أفرادًا من أسرتهم في بلدة صور باهر جنوب القدس المحـ.تلة#القدس pic.twitter.com/daVPpIrOFj
— قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) November 30, 2023
وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات على أنها اقتحام لقوات الاحتلال لبلدة صور باهر، وجرى الحديث عن اعتقالات من أسرة المنفذين.
وقال موقع i24news الإسرائيلي إن “التحقيقات كشفت بأن منفذي الهجوم سجينان أمنيان سابقان ينتميان لحركة “حماس”. وبحسب التفاصيل؛ فقد صدر حكم على الأول بالسجن 10 سنوات، بتهم الخيانة والتجسس والعضوية في منظمة مجهولة والاتصال بتنظيم معاد. وحكم على الثاني بالسجن 8 أشهر، بتهمة خدمة منظمة غير قانونية والاعتداء على ضابط شرطة”.
مشاهد للحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس المحتلة. pic.twitter.com/GkuPavaeVJ
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 30, 2023
وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6، بينهم 3 بجروح خطيرة.
وقالت: “أصيب عدد من الأشخاص، بينهم 3 مدنيين، تم الإعلان عن وفاتهم، ونقل بقية الجرحى بمن فيهم 3 بحالة خطرة لتلقي العلاج”.
وأشارت الشرطة، في بيان، إلى أن منفذي الهجوم من سكان القدس الشرقية، دون مزيد من التفاصيل.
وأضافت: “قام جنديان من الجيش الإسرائيلي بتحييدهما كانا خارج الخدمة، ومدنيّ آخر أطلق النار عليهما”.
ولفتت الشرطة إلى أن التحقيق الأولي كشف أن فلسطينيين اثنين “وصلا إلى المنطقة صباح اليوم في سيارة مسلحين بأسلحة M 16 ومسدس، وفي مرحلة ما بدأوا بتنفيذ هجوم إطلاق النار على المدنيين، حيث تم تحييدهما على الفور”.
وأعلنت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن من بين القتلى الحاخام إليمالك فاسرمان، عميد المحكمة الحاخامية في أشدود (جنوب)، مشيرة إلى أنه يبلغ 70 عاماً.
(وكالات)
ماشاء الله وبارك الله اللهم أسكنهما الفردوس الأعلى وألحقنا بهما شهداء ثابتين مجاهدين مثخنين في أعدائك وأعداء دينك وعبادك وخلقك آمين .. !
هه ضربة قاصمة لعصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو، ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار فلسطين الميامين المباركين الشهداء والصديقين في الثأر لشهداء جنين ونابلس و بلاطة وعقبة جبر و حوارة و اريحا وعقبة جبر و طولكرم وطوباس وكل أسود فلسطين الذين سيكسرون خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 🇵🇸✌️🔥
في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين يا شهداء تحرير الأقصى المبارك من نجس العصابة الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين هذي سنين وسنين وسنين، 🇵🇸✌️🔥🕸️
لماذا العرب لم يأخذوا الحكمه من غاندي ويكفي الانتقام القتل لا يحل مشاكلنا
هذه اللغة التي يفهمها بن غفير و باقي البهايم أما دون ذلك يعتبر مضيعة للوقت و للأرض و للأرواح
صدقت والله ، ما حك جلدك مثلك ظفرك وكما يقول المثل المغربي عندنا “كبرها تصغار” أي إرفع التحدي أكثر ليضطر عدوك أمام إصرارك إلى التهدئة والتنازل