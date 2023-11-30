منفّذا عملية مستوطنة راموت “شقيقان من حماس”.. ومن سكان القدس الشرقية- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن منفذي عملية إطلاق النار في القدس المحتلة، اليوم الخميس، شقيقان وأسيران سابقان ينتميان لحركة “حماس”.

لكن المعلومات التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية لم تؤكدها أي جهات فلسطينية، حتى ساعة نشر الخبر.

وقالت الهيئة إن المنفذين مراد نمر (38 عاماً) وإبراهيم نمر (30 عاماً)، من سكان بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.

https://twitter.com/paldf/status/1730137178137845922

🎥 #شاهد| قوات الا.حتـ.لا.ل تقتحم منازل منفذي عملية إطلاق النار وتعتقل أفرادًا من أسرتهم في بلدة صور باهر جنوب القدس المحـ.تلة#القدس pic.twitter.com/daVPpIrOFj — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) November 30, 2023

وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات على أنها اقتحام لقوات الاحتلال لبلدة صور باهر، وجرى الحديث عن اعتقالات من أسرة المنفذين.

وقال موقع i24news الإسرائيلي إن “التحقيقات كشفت بأن منفذي الهجوم سجينان أمنيان سابقان ينتميان لحركة “حماس”. وبحسب التفاصيل؛ فقد صدر حكم على الأول بالسجن 10 سنوات، بتهم الخيانة والتجسس والعضوية في منظمة مجهولة والاتصال بتنظيم معاد. وحكم على الثاني بالسجن 8 أشهر، بتهمة خدمة منظمة غير قانونية والاعتداء على ضابط شرطة”.

مشاهد للحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس المحتلة. pic.twitter.com/GkuPavaeVJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 30, 2023

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6، بينهم 3 بجروح خطيرة.

وقالت: “أصيب عدد من الأشخاص، بينهم 3 مدنيين، تم الإعلان عن وفاتهم، ونقل بقية الجرحى بمن فيهم 3 بحالة خطرة لتلقي العلاج”.

وأشارت الشرطة، في بيان، إلى أن منفذي الهجوم من سكان القدس الشرقية، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت: “قام جنديان من الجيش الإسرائيلي بتحييدهما كانا خارج الخدمة، ومدنيّ آخر أطلق النار عليهما”.

ولفتت الشرطة إلى أن التحقيق الأولي كشف أن فلسطينيين اثنين “وصلا إلى المنطقة صباح اليوم في سيارة مسلحين بأسلحة M 16 ومسدس، وفي مرحلة ما بدأوا بتنفيذ هجوم إطلاق النار على المدنيين، حيث تم تحييدهما على الفور”.

وأعلنت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن من بين القتلى الحاخام إليمالك فاسرمان، عميد المحكمة الحاخامية في أشدود (جنوب)، مشيرة إلى أنه يبلغ 70 عاماً.

(وكالات)