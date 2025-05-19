منفّذ تفجير العيادة في كاليفورنيا أمريكي يبلغ 25 عاما و”يحمل أفكارا عدمية”

بالم سبرينغس: قال مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الأحد إن الرجل الذي قتل في انفجار عبوة ناسفة السبت خارج عيادة متخصصة في التقنيات المساعدة على الانجاب في مدينة بالم سبرينغز في ولاية كاليفورنيا، هو من صنع القنبلة بنفسه ويحمل “أفكارا عدمية”.

ووقع الانفجار صباح السبت في وسط مدينة بالم سبرينغز، ما أدى إلى تضرر العيادة بشكل كبير وتحطم النوافذ والأبواب في المباني المجاورة.

وأكد أكيل ديفيس رئيس مكتب “إف بي آي” في لوس أنجلوس أن الهجوم “عمل إرهابي متعمد”، مشيرا إلى أن منفّذ الاعتداء هو غاي إدوارد بارتكوس (25 عاما) وهو من توينتيناين بالمز في ولاية كاليفورنيا.

وأوضحت السلطات في هذه المدينة الصغيرة التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن بالم سبرينغز، السبت إن عملاء فدراليين كانوا ينشطون في المنطقة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال ديفيس في مؤتمر صحافي الأحد إن “هذا الشخص كان يحمل أفكارا عدمية وما حصل كان هجوما مستهدفا ضد منشأة التلقيح الاصطناعي”.

وتطاير حطام المبنى وتساقط على الطريق فيما تضررت أسطح عدد من المباني المجاورة، ما يشير إلى القوة الشديدة للانفجار.

وأصدرت العيادة بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه “نحن ممتنون للغاية لإبلاغكم بأن أي فرد من فريق (العيادة) لم يصب بأذى، ومختبرنا بما يشكل كل البويضات والأجنة… تبقى في أمان تام ولم يلحق بها أي ضرر”.

ولا تزال الرعاية الإنجابية بما في ذلك الإجهاض والخصوبة، مسألة مثيرة للجدل في الولايات المتحدة، حيث يطالب بعض المحافظين بحظر هذه الإجراءات لأسباب دينية. وتبقى أعمال العنف ضد مراكز كهذه نادرة، لكنها ليست غير مسبوقة.

(أ ف ب)