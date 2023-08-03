سياسة | دولي

منها السعودية والإمارات.. رئيس البرازيل يؤيد انضمام مزيد من الدول إلى “بريكس”

منذ 35 دقيقة

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برازيليا: أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن تأييده لانضمام المزيد من الدول في مجموعة “بريكس”.

وقال لولا في العاصمة برازيليا أمس الأربعاء، إنه يؤيد انضمام دول مثل الأرجنتين والسعودية والإمارات إلى المجموعة.

ومن المقرر أن تعقد القمة المقبلة لدول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في جوهانسبرغ في الفترة من 22 إلى 24 آب/أغسطس.

كما وصف لولا الدول الصناعية السبع الرائدة بأنها “ناد” لا ينبغي أن يكون موجودا، معتبرا أن “شكله في الحديث عن الشؤون الجيوسياسية عفا عليه الزمن”. وتشكل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا مجموعة الدول الصناعية الغربية.

وقال لولا أيضا إن صندوق النقد الدولي غالبا ما يساعد في “إغراق الدول”، حسبما ذكرت وسائل إعلام.

وانتقد لولا مرارا الهياكل والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وتعرض هو نفسه لانتقادات بسبب تصريحات مثيرة للجدل بشأن الحرب في أوكرانيا.

(د ب أ)

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