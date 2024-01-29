منهكون وفي أجواء شديدة البرودة.. مشاهد قاسية لأسرى فلسطينيين اعتقلهم جيش الاحتلال من غزة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

نشرت قناة “CNN” الأمريكية، تقريرا يظهر فيه مجموعة من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال من قطاع غزة، وهم منهكون وفي حالة مزرية.

وبحسب تقرير القناة، كان هناك أكثر من 20 رجلا يجلسون على الأرض، معصوبي الأعين وحفاة الأقدام، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. في حين وقف جنود إسرائيليون مقنعون للحراسة.

وقال التقرير إنه تم رصد المشهد يوم السبت الماضي، ويظهر الإرهاق على بعض الرجال الذين تساقطت رؤوسهم إلى الأمام، وتمايلوا أثناء محاولتهم البقاء جاثين. فيما كان أحد المعتقلين يرقد على الأرض قبل أن يصل جندي إسرائيلي لإيقاظه.

عدسة CNN ترصد معتقلين فلسطينيين معصوبي الأعين وحفاة الأقدام بالقرب من حدود غزة https://t.co/4b3g23Cicf pic.twitter.com/dLNQ3kapdM — CNN بالعربية (@cnnarabic) January 29, 2024

وكان الرجال حفاة ويبدو أنهم لا يرتدون سوى مآزر بيضاء للاستعمال مرة واحدة، على الرغم من الأجواء الباردة ووصول درجة الحرارة إلى 10 درجات مئوية.

من جهته، قال جيش الاحتلال إن الرجال “يشتبه في قيامهم بنشاط إرهابي وتم اعتقالهم في غزة ونقلهم إلى إسرائيل لمزيد من الاستجواب”، وفق زعمه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرجال الذين تم تصويرهم تم إحضارهم إلى إسرائيل من غزة، وكانوا على وشك نقلهم إلى “حافلة دافئة” عندما صورت شبكة “CNN” المشهد، وزعم أن المعتقلين يعاملون وفقا للقانون الدولي.

وأشارت الشبكة إلى وجود حافلة في مكان قريب، لكنها امتنعت عن تأكيد متى تم وضع الرجال على متنها، حيث أمر جندي إسرائيلي في مكان الحادث الفريق الصحافي بمغادرة المنطقة في غضون دقائق.