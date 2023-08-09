منهم المدلل.. بلماضي يستبعد العالقين في معسكر سبتمبر

لندن- “القدس العربي”:

كشفت تقارير صحافية جزائرية، أبرز الأسماء المحتمل استبعادها من قائمة محاربي الصحراء في معسكر سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث سيختتم المدرب جمال بلماضي ورجاله مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية القادمة، بمواجهة تنزانيا في الجولة الختامية للتصفيات، ثم الاصطدام وديا بمنتخب السنغال في عقر داره بالعاصمة داكار.

ووفقا لمنصة “دزاير تي في”، فإن الناخب الوطني جمال بلماضي، يميل إلى فكرة استبعاد اللاعبين العالقين في تربص سيدي موسى، والإشارة إلى المجموعة التي تبحث عن ناد جديد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في مقدمتهم المدلل يوسف بلايلي، الذي غاب عن معسكر يونيو/ حزيران الماضي، وأيضا لانشغاله بالبحث عن وجهة جديدة بعد فسخ عقده مع ناديه السابق أجاكسيو قبل 3 أشهر من نهاية ارتباطه الرسمي.

وأوضح نفس المصدر، أن بلايلي تلقى بالفعل أكثر من عرض، بيد أنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله في الموسم الجديد، وهو ما يعزز فكرة خروجه من معسكر المنتخب الجزائري الشهر المقبل. ونفس الأمر ينطبق على الهداف التاريخي للخضر إسلام سليماني، الذي لم يحسم أمره حتى وقت كتابة هذه الكلمات، سواء بخوض مغامرة جديدة أو تجديد عقده مع ناديه البلجيكي أندرلخت.

وتشمل قائمة المستبعدين، لاعب الوسط هاريس بلقلبة، لعدم ارتباطه بأي ناد في الوقت الراهن، نظرا لانتهاء عقده مع ناديه ستاد بريست الفرنسي، الذي دافع عن ألوانه لمدة 5 سنوات، ما يقلل فرصه في حجز مكانه في قائمة وزير السعادة للمرة الثانية على التوالي، بعد حصوله على استدعاء مفاجئ لتعويض غياب هشام بوداوي في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي الختام، رجّح التقرير أن يكون لاعب الوسط نبيل بن طالب، رابع الأسماء المستبعدة من قائمة مباراتي تنزانيا والسنغال، وذلك لانشغاله وتركيزه على العقبات التي تعرقل عملية انتقاله إلى ليل، ويُقال إنها ترجع لأسباب صحية، وسط غموض حول نتائج الفحوصات الطبية وتأثيرها على مستقبله وطموحه لمواصلة القتال في أعلى مستوى تنافسي، بعد هبوط ناديه آنجيه إلى دوري القسم الثاني الفرنسي.

الجدير بالذكر، أن مواجهة تنزانيا المقررة يوم 7 من الشهر المقبل على ملعب “19 ماي” بعنابة، ستكون مجرد مباراة تحصيل حاصل، بعد ضمان التأهل بشكل رسمي لبطولة أمم أفريقيا في ساحل العاج 2023، بتصدر المجموعة السادسة التي تضم معهما أوغندا والنيجر، وذلك بتحقيق العلامة الكاملة في 5 مباريات.