منى زكي تتحدث عن محاولة تشويه مسيرتها- (فيديو)

“القدس العربي”: قالت الفنانة منى زكي إن نجاحها في مسلسل “تحت الوصاية”، كان بمثابة “طبطبة” من الله عليها بعد كل ما تعرضت له من انتقادات وحملات تشويه.

وقالت منى: “ربنا طبطب عليا، اللي حصل ونجاح تحت الوصاية وتوفيق ربنا في المسلسل ربنا بيطبطب عليا وعلينا كلنا، في حاجات بتكسرنا في وقت لكن الأهم إزاي نعرف نقف تاني على رجلينا ونسد ودننا ونركز في الهدف اللي عاوزين نحققه”.

وتابعت: “السوشيال ميديا خلتنا بنتعامل مع ناس مجهولة ومش عارفين إيه ورا تفكيرهم هل دا مقصود ولا مش مقصود حقيقي ولا لأ، أنا بحاول مهما حاجة وجعتني وكسرتني أعرف أقف وأركز في هدفي، وأنا هدفي أعمل فن حلو أكون مستمتعة بيه ودا بيوصل للناس”.

وكانت منى زكي قد فازت بجائزة أحسن ممثلة باختيار لجنة التحكيم وأحسن ممثلة باختيار الجمهور عن دورها في مسلسل “تحت الوصاية” من مهرجان القاهرة للدراما، بالإضافة إلى تكريمها عن مجمل أعمالها.

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز أعلن في تصريحات تلفزيونية له عن عودته للتعاون مع منى زكي بعد 14 عامًا على فيلمهما “أبو علي” وذلك في فيلم “لعب عيال” مع المخرج طارق العريان.

مسلسل “تحت الوصاية”، تأليف خالد وشيرين دياب، وشارك في بطولته إلى جانب منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.