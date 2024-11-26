منى زكي تحتفي بـ”رحلة 404″ في هوليوود- (فيديو)

“القدس العربي”: نشرت الفنانة المصرية منى زكي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه وهي تتجول في شوارع هوليوود خلال تواجدها لحضور عرض فيلمها “رحلة 404” في افتتاح “مهرجان هوليوود للفيلم العربي”.

وعلّقت منى على الفيديو قائلةً: “يُسعدني أن أكون في لوس أنجلوس لحضور عرض موسم الجوائز مع جمعية هوليوود للسينما العربية! أنا متحمّسة للاحتفال بالرحلة 404 مع مجتمع الصناعة المذهل لدينا… أسئلة وأجوبة ممتعة واحتفال جميل بالسينما العربية”.

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ومن المقرر أن تتبع عرض الفيلم جلسة استماع تضمّ صنّاع الأفلام في العالم للفنانة منى زكي، والمخرج هاني خليفة لسماع وجهة نظرهما في صناعة الفيلم.

فيلم “رحلة 404” هو بطولة: منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، ومحمد علاء، وحسن العدل، وسما إبراهيم، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

يُذكر أنه تم اختيار فيلم “رحلة 404” للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بغير الإنكليزية، بعد تصويت من عدد من نقاد السينما في مصر.